Κάλλας: Ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για την Ουκρανία

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία - αυτό είναι που καταλαβαίνει, είπε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη