Κάγια Κάλλας: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία έως τον επόμενο μήνα
Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, στοχεύοντας άμεσα τη χρηματοδότηση και τις δομές που στηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως έκανε γνωστό, το νέο πακέτο κυρώσεων βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας και αναμένεται να παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα.
Η τοποθέτηση της Κάλλας ήρθε μετά την τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είχε ως αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά την έκτακτη συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας και Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με την ίδια, «η ενότητα μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών στη σημερινή τηλεδιάσκεψη ήταν εμφανής», ενώ τόνισε ότι έχει θέσει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της Ουκρανίας και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως κορυφαίες προτεραιότητες ενόψει της επόμενης εβδομάδας, όταν θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Κάλλας υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος συνομιλητής. «Ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος για να τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Γι’ αυτό, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες, ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά» ανέφερε χαρακτηριστικά.
