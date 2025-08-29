ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο για περιορισμό στην πώληση όπλων προς Τουρκία - Τι αναφέρεται για Ελλάδα και Κύπρο



Τροπολογία στο Κογκρέσο για περιορισμό στην πώληση όπλων προς την Τουρκία

* Τον βαθμό εμπλοκής ή ανοχής της Τουρκίας σε τρομοκρατικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης τρομοκρατικών οργανώσεων και της στήριξης μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα κατεχόμενα.* Τη χρήση αμερικανικών όπλων από την Τουρκία που συνδέεται με την κατοχή και ενδεχομένως με τρομοκρατικές ενέργειες.* Την καταγραφή οποιονδήποτε μέτρων έχει λάβει η 'Αγκυρα για την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων.Η τροπολογία του Τζος Γκότχαϊμερ θέτει αυστηρούς περιορισμούς στη μεταβίβαση αμερικανικών όπλων και αμυντικών υπηρεσιών προς την Τουρκία, έως ότου η 'Αγκυρα συμμορφωθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναστολή πώλησης αμερικανικών όπλων προς την Τουρκία, έως ότου η αμερικανική κυβέρνηση παρουσιάσει τα βήματα που έχει κάνει για να αποθαρρύνει την 'Αγκυρα από παραβιάσεις της κυριαρχίας της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων συμμάχων.* Βήματα για τον τερματισμό παραβιάσεων κυριαρχίας άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, συμμάχων εκτός ΝΑΤΟ ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την αποφυγή κάθε μορφής υποστήριξης προς οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ.* Μέτρα αποτροπής αγοράς αμυντικών συστημάτων από αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως είχε συμβεί με την προμήθεια των ρωσικών S-400.* Εξασφάλιση ότι αμερικανικά όπλα δεν χρησιμοποιούνται στην Κύπρο για τη διευκόλυνση της τουρκικής κατοχής, καθώς και αποτύπωση της κατάστασης των ήδη μεταβιβασμένων συστημάτων που βρίσκονται εκεί.* Καταγραφή επιθέσεων εναντίον Αμερικανών στρατιωτών ή οικογενειών τους, αλλά και των μέτρων που λαμβάνει η τουρκική κυβέρνηση για την πρόληψη νέων επιθέσεων.* Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει να ενημερώσει το Κογκρέσο πριν από οποιαδήποτε απόφαση για πώληση ή μεταβίβαση όπλων στην Τουρκία.Η διάταξη θα ισχύει για πέντε χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του νόμου ή μέχρις ότου ο Πρόεδρος πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία έχει σταματήσει τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις κυριαρχίας εναντίον κρατών μελών του ΝΑΤΟ, συμμάχων εκτός ΝΑΤΟ ή της Κυπριακής Δημοκρατίας.