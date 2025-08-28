Εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για διαπραγματεύσεις, λέει το Κρεμλίνο, παρά τις επιθέσεις στο Κίεβο
Το Κρεμλίνο επανέρχεται με δηλώσεις μετά τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ στο Κίεβο.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 15 άτομα, μεταξύ αυτών και ένα 2χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη αναφέρει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικούς στόχους, με το Κρεμλίνο να επαναλαμβάνει αυτήν τη θέση.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει το ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις ώστε να επιτύχει τους στόχους της: «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε, αναφερόμενος στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Βλέπετε ότι οι επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές συνεχίζονται και συχνά οι υποδομές των πολιτών στη Ρωσία είναι στόχος του καθεστώτος του Κιέβου». Και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, η Ρωσία θα διατηρήσει το ενδιαφέρον της για την συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχουμε θέσει μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων».

Απαντώντας σε ερώτηση για την προοπτική μιας εκεχειρίας, δήλωσε ότι κάθε πρόταση που θα μπορούσε να συμβάλει στην ειρήνη πρέπει να συζητηθεί «με διακριτικότητα». «Δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σε αυτό το θέμα», ανέφερε.

«Επαναλαμβάνω ξανά - οτιδήποτε μπορεί να συζητηθεί στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων για να κινηθούμε προς μια λύση πρέπει να συζητηθεί με διακριτικότητα».

