Σάλος στην Αργεντινή: Πετροβόλησαν τον Μιλέι - Σκάνδαλο με την αδελφή του, την κατηγορούν πως καταχράστηκε κονδύλια για ΑμεΑ
Δέχθηκε μαζική επίθεση από αντικείμενα σε περιοχή του Μπουένος Άιρες που θεωρείται προπύργιο της αντιπολίτευσης
Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια την Τετάρτη, ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική περιοδεία κοντά στο Μπουένος Άιρες, την ώρα που η κυβέρνησή του βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για σκάνδαλο διαφθοράς που συνδέεται με την αδελφή του, Καρίνα Μιλέι.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μανουέλ Αντόρνι, ο πρόεδρος της λατινοαμερικανικής χώρας δεν τραυματίστηκε, καθώς η προεδρική φρουρά τον απομάκρυνε άμεσα από το σημείο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λόμας δε Ζαμόρα, 20 χλμ. νότια της πρωτεύουσας, όπου ο Μιλέι, όρθιος στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος, χαιρετούσε υποστηρικτές του.
Η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον πρόεδρο, την αδελφή του και συνεργάτες του δέχθηκε βροχή αντικειμένων, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει εσπευσμένα. Ακολούθησαν συμπλοκές μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του προέδρου. Ένας διαδηλωτής, ονόματι Ραμόν, σχολίασε: «Ο Μιλέι ήρθε για να προκαλέσει. Και έφυγε όπως έπρεπε», τονίζοντας ότι η περιοχή θεωρείται προπύργιο της αντιπολίτευσης.
Από την άλλη πλευρά, ο επικοινωνιολόγος Αριέλ Φεράρι, που υποστηρίζει τον πρόεδρο, είπε πως «ήρθα να υπερασπιστώ τις ιδέες του Χαβιέρ Μιλέι… να ελευθερώσουμε τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο από τις σοσιαλιστικές, μαρξιστικές ιδέες που ποτέ δεν λειτούργησαν».
Η ένταση τροφοδοτείται από το σκάνδαλο στην κρατική υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία, έπειτα από διαρροή ηχητικών αποσπασμάτων του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας, Ντιέγκο Σπαγκνουόλο. Σε αυτά, ο Σπαγκνουόλο κατηγορεί την Καρίνα Μιλέι ότι καταχράστηκε κονδύλια που προορίζονταν για ανθρώπους με αναπηρία.
Ο πρόεδρος Μιλέι, πριν δεχθεί την επίθεση, απάντησε για πρώτη φορά δημόσια στις κατηγορίες:
«Όσα λέει είναι ψέματα. Θα τον οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και θα αποδείξουμε ότι συκοφάντησε», δήλωσε σε δημοσιογράφους.
Το επεισόδιο αναδεικνύει τη σοβαρότητα του σκανδάλου για τον πρόεδρο, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου - την πρώτη μεγάλη δοκιμασία από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο του 2023.
Το σκάνδαλο με την Καρίνα Μιλέι
Πολιτικό κόστος ενόψει εκλογών
Ο 54χρονος οικονομολόγος είχε ανέλθει στην εξουσία με υποσχέσεις για οικονομική αναγέννηση, εφαρμόζοντας μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Οι πολιτικές αυτές μείωσαν τον πληθωρισμό και έφεραν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, αλλά προκάλεσαν κοινωνική δυσαρέσκεια, ιδίως λόγω των περιορισμών στη χρηματοδότηση υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία.
