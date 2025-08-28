Σάλος στην Αργεντινή: Πετροβόλησαν τον Μιλέι - Σκάνδαλο με την αδελφή του, την κατηγορούν πως καταχράστηκε κονδύλια για ΑμεΑ

Ο 54χρονος οικονομολόγος είχε ανέλθει στην εξουσία με υποσχέσεις για οικονομική αναγέννηση, εφαρμόζοντας μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Οι πολιτικές αυτές μείωσαν τον πληθωρισμό και έφεραν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, αλλά προκάλεσαν κοινωνική δυσαρέσκεια, ιδίως λόγω των περιορισμών στη χρηματοδότηση υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία.