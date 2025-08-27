Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Διαδηλωτές στην Αργεντινή πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι
Οι φρουροί του τον απομάκρυναν άμεσα και δεν τραυματίστηκε - Μία γυναίκα στο πλήθος χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έγινε στόχος αντικειμένων που πέταξαν δυσαρεστημένοι διαδηλωτές, αποδοκιμάζοντάς τον για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά τη συνοδεία του.
Οι διαδηλωτές άρχισαν να του πετούν πέτρες και μπουκάλια, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP.
Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τη φρουρά του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.
Ο εκπρόσωπος του προέδρου έγραψε στο X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.
Este plano de la huida de Milei en el conurbano es cine 🚬pic.twitter.com/RlKXn0rj7l— mauro (@MauroFdz) August 27, 2025
