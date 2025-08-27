Διαδηλωτές στην Αργεντινή πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι
ΚΟΣΜΟΣ
Αργεντινή Χαβιέρ Μιλέι Διαμαρτυρία

Διαδηλωτές στην Αργεντινή πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι

Οι φρουροί του τον απομάκρυναν άμεσα και δεν τραυματίστηκε - Μία γυναίκα στο πλήθος χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο

Διαδηλωτές στην Αργεντινή πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έγινε στόχος αντικειμένων που πέταξαν δυσαρεστημένοι διαδηλωτές, αποδοκιμάζοντάς τον για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά τη συνοδεία του.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να του πετούν πέτρες και μπουκάλια, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP.

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τη φρουρά του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

Δείτε φωτογραφίες:

Διαδηλωτές στην Αργεντινή πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι
Διαδηλωτές στην Αργεντινή πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι
Διαδηλωτές στην Αργεντινή πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι
Διαδηλωτές στην Αργεντινή πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι


Ο εκπρόσωπος του προέδρου έγραψε στο X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο

Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης