ΗΠΑ: Να μειωθεί η διάρκεια παραμονής ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ

Βάσει τις πρότασης οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια - Οι ξένοι δημοσιογράφοι θα μπορούν να παραμένουν για μέγιστο διάστημα 240 ημερών