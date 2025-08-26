Βίντεο των IDF από την καταστροφή τούνελ της Χαμάς στη Γάζα - Σφραγίστηκε με μπετόν
Βίντεο των IDF από την καταστροφή τούνελ της Χαμάς στη Γάζα - Σφραγίστηκε με μπετόν

Στην επιχείρηση, όπως τονίζουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες και καταστράφηκε κρίσιμη υποδομή

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την καταστροφή δύο σημαντικών υπογείων διαδρομών που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Στην επιχείρηση, εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες και καταστράφηκε κρίσιμη υποδομή.

Η πρώτη διαδρομή, η οποία είχε αρκετές εξόδους, χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της Χαμάς για να μεταφέρουν όπλα, τρόφιμα και να μένουν εκεί. Η διαδρομή αυτή σφραγίστηκε με μπετόν για να εμποδιστεί η χρήση της, σύμφωνα με τους IDF.

Η δεύτερη διαδρομή, η οποία εκτεινόταν για εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια, καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Δείτε το βίντεο:


השמדת תוואי תת"ק במרכז הרצועה | את"צ

איטום תוואי תת"ק במרכז הרצועה | את"צ
Η Βάλερι Ζινκ έσκισε τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και καταγγέλλει το Reuters ότι «δικαιολογεί» τις δολοφονίες εκπροσώπων του Τύπου από το Ισραήλ

Παλλήνη: Συνέλαβαν μόνιμο υπάλληλο του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
