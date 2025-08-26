Η Γαλλία μηνύει την πλατφόρμα Kick για τον θάνατο του 46χρονου streamer κατά τη διάρκεια live
Streaming Γαλλία Πλατφόρμα Θάνατος

Η Γαλλία μηνύει την πλατφόρμα Kick για τον θάνατο του 46χρονου streamer κατά τη διάρκεια live

Ο Ραφαέλ Γκράβεν ήταν γνωστός για βίντεο στα οποία δεχόταν εξευτελισμό και κακομεταχείριση - Θα εξεταστεί τυχόν παραβίαση του νόμου της ΕΕ για τον έλεγχο του διαδικτυακού περιεχομένου - Οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως 10 ετών και πρόστιμο έως 1 εκατ. ευρώ

Η Γαλλία μηνύει την πλατφόρμα Kick για τον θάνατο του 46χρονου streamer κατά τη διάρκεια live
Η Γαλλία πρόκειται να μηνύσει την αυστραλιανή πλατφόρμα streaming Kick για αμέλεια, μετά τον θάνατο του 46χρονου streamer Ραφαέλ Γκράβεν, κατά τη διάρκεια 10ημερης ζωντανής μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, ο Γκράβεν, γνωστός και ως Ζαν Πορμανόβ (Jean Pormanove),  πέθανε το βράδυ της Κυριακής (17/8) στην Κοντ στη Νίκαια κατά τη διάρκεια του «μαραθωνίου» ζωντανής μετάδοσης 10 ημερών στο κανάλι του. Η νεκροψία έδειξε ότι δεν σκοτώθηκε από τραύμα ή από κάποιον άλλο.

«Η Kick δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να σταματήσει τη μετάδοση επικίνδυνου περιεχομένου», δήλωσε η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπάζ, κατηγορώντας την πλατφόρμα για παραβίαση ενός νόμου του 2004 που ρυθμίζει το διαδικτυακό περιεχόμενο.




France probes death of streamer during live broadcast • FRANCE 24 English

Η Kick αντιμετωπίζει πρόστιμο ως και 1 εκατομμύριο ευρώ

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση την Τρίτη, η εισαγγελέας του Παρισιού Λωρ Μπεκκάου δήλωσε ότι η Γαλλία είχε ξεκινήσει έρευνα για την πλατφόρμα, προκειμένου να εξετάσει εάν η Kick είχε μεταδώσει εν γνώσει της «βίντεο με σκόπιμες επιθέσεις κατά της προσωπικής ακεραιότητας».

Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν η πλατφόρμα streaming συμμορφώνεται με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο του περιεχομένου. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως 10 ετών και πρόστιμο έως 1 εκατ. ευρώ.

Μετά το θάνατο του Γκράβεν, το παράρτημα της Kick στη Γαλλία δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές και ότι επανεξετάζει το γαλλικό της περιεχόμενο. «Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε τους δημιουργούς και να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον στην Kick», έγραψε στο X. «Όλοι οι συν-streamers που συμμετείχαν σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση έχουν απαγορευτεί εν αναμονή της συνεχιζόμενης έρευνας».



Ο εξευτελισμός του Γκραβέν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Γκράβεν είχε περισσότερους από 1.000.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο Kick.

Σημειώνεται ότι ο 46χρονος ήταν γνωστός για βίντεο στα οποία δεχόταν εξευτελισμό και κακομεταχείριση μαζί με συνεργάτες του. Σε μία χαρακτηριστική σκηνή, εμφανίζεται να δέχεται μπουκάλι νερό στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος.

Στο γεγονός αυτό είχε αναφερθεί και η ίδια η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας, αναφέροντας ότι 
 ο Γκράβεν είχε «υποστεί ταπείνωση και κακοποίηση επί μήνες».



