Η Γαλλία μηνύει την πλατφόρμα Kick για τον θάνατο του 46χρονου streamer κατά τη διάρκεια live
Ο Ραφαέλ Γκράβεν ήταν γνωστός για βίντεο στα οποία δεχόταν εξευτελισμό και κακομεταχείριση - Θα εξεταστεί τυχόν παραβίαση του νόμου της ΕΕ για τον έλεγχο του διαδικτυακού περιεχομένου - Οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως 10 ετών και πρόστιμο έως 1 εκατ. ευρώ
Συγκεκριμένα, ο Γκράβεν, γνωστός και ως Ζαν Πορμανόβ (Jean Pormanove), πέθανε το βράδυ της Κυριακής (17/8) στην Κοντ στη Νίκαια κατά τη διάρκεια του «μαραθωνίου» ζωντανής μετάδοσης 10 ημερών στο κανάλι του. Η νεκροψία έδειξε ότι δεν σκοτώθηκε από τραύμα ή από κάποιον άλλο.
«Η Kick δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να σταματήσει τη μετάδοση επικίνδυνου περιεχομένου», δήλωσε η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπάζ, κατηγορώντας την πλατφόρμα για παραβίαση ενός νόμου του 2004 που ρυθμίζει το διαδικτυακό περιεχόμενο.
Kick streaming platform is under investigation after French streamer Raphaël Graven died in his sleep during a broadcast filled with extreme challenges and abuse.#KickStreaming #news #breaking #streaming pic.twitter.com/a5HSTVBKlt— Rumora 📰 (@Rumo_ra) August 19, 2025
Η Kick αντιμετωπίζει πρόστιμο ως και 1 εκατομμύριο ευρώΣε ξεχωριστή ανακοίνωση την Τρίτη, η εισαγγελέας του Παρισιού Λωρ Μπεκκάου δήλωσε ότι η Γαλλία είχε ξεκινήσει έρευνα για την πλατφόρμα, προκειμένου να εξετάσει εάν η Kick είχε μεταδώσει εν γνώσει της «βίντεο με σκόπιμες επιθέσεις κατά της προσωπικής ακεραιότητας».
Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν η πλατφόρμα streaming συμμορφώνεται με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο του περιεχομένου. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως 10 ετών και πρόστιμο έως 1 εκατ. ευρώ.
Μετά το θάνατο του Γκράβεν, το παράρτημα της Kick στη Γαλλία δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές και ότι επανεξετάζει το γαλλικό της περιεχόμενο. «Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε τους δημιουργούς και να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον στην Kick», έγραψε στο X. «Όλοι οι συν-streamers που συμμετείχαν σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση έχουν απαγορευτεί εν αναμονή της συνεχιζόμενης έρευνας».
⚫ Mort en direct en plein stream, Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, avait 46 ans. Il faisait partie du collectif Lokal où il subissait des violences et humiliations sur la plateforme Kick, critiquée pour sa faible régulation.— 20 Minutes (@20Minutes) August 19, 2025
➡️ https://t.co/Xbv4OQE7ga pic.twitter.com/rizhDr1rrt
Ο Γκράβεν είχε περισσότερους από 1.000.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο Kick.
Ο εξευτελισμός του Γκραβέν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στο γεγονός αυτό είχε αναφερθεί και η ίδια η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας, αναφέροντας ότι
ο Γκράβεν είχε «υποστεί ταπείνωση και κακοποίηση επί μήνες».
Misterio en la comunidad streamer: La justicia francesa investiga la impactante muerte del creador de contenido Jean Pormanove, cuyo fallecimiento fue transmitido en vivo en la plataforma Kick.— 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) August 20, 2025
Raphaël Graven, de 46 años, era conocido por sus transmisiones extremas y polémicas.… pic.twitter.com/6eEqdz8xWN
Η Βάλερι Ζινκ έσκισε τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και καταγγέλλει το Reuters ότι «δικαιολογεί» τις δολοφονίες εκπροσώπων του Τύπου από το Ισραήλ
Παλλήνη: Συνέλαβαν μόνιμο υπάλληλο του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr