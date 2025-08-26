Η Γαλλία μηνύει την πλατφόρμα Kick για τον θάνατο του 46χρονου streamer κατά τη διάρκεια live

Η νεκροψία έδειξε ότι δεν σκοτώθηκε από τραύμα ή από κάποιον άλλο. «Η Kick δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να σταματήσει τη μετάδοση επικίνδυνου περιεχομένου», δήλωσε η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπάζ, κατηγορώντας την πλατφόρμα για παραβίαση ενός νόμου του 2004 που ρυθμίζει το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Misterio en la comunidad streamer: La justicia francesa investiga la impactante muerte del creador de contenido Jean Pormanove, cuyo fallecimiento fue transmitido en vivo en la plataforma Kick.



Σημειώνεται ότι ο 46χρονος ήταν γνωστός για βίντεο στα οποία δεχόταν εξευτελισμό και κακομεταχείριση μαζί με συνεργάτες του. Σε μία χαρακτηριστική σκηνή, εμφανίζεται να δέχεται μπουκάλι νερό στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος.Στο γεγονός αυτό είχε αναφερθεί και η ίδια η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας, αναφέροντας ότιο Γκράβεν είχε «υποστεί ταπείνωση και κακοποίηση επί μήνες».