Φυλάκιση 1,5 έτους με αναστολή σε ανήλικο για σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη

Το δικαστήριο του Βερολίνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κατηγορούμενος είχε ομολογήσει και ότι η ποινή, που είναι εφέσιμη, είναι σύμφωνη με την ετυμηγορία που ζήτησαν οι εισαγγελείς