«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά, ήταν τραγική ατυχία» λέει ο Νετανιάχου για το φονικό χτύπημα με τους 20 νεκρούς στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα

Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων, ανάφέρει δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού που υπόσχεται ενδελεχή έρευνα από τις στρατιωτικές αρχές