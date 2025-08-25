«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά, ήταν τραγική ατυχία» λέει ο Νετανιάχου για το φονικό χτύπημα με τους 20 νεκρούς στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα
Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων, ανάφέρει δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού που υπόσχεται ενδελεχή έρευνα από τις στρατιωτικές αρχές
Το Ισραήλ «λυπάται βαθιά» για τις επιθέσεις του IDF στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Η δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε μόνο στα αγγλικά, αναφέρει ότι «το Ισραήλ εκφράζει βαθιά λύπη για την τραγική ατυχία που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα. Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα».
Όπως προσθέτει «ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας».
Παράλληλα, αυξάνεται η διεθνής καταδίκη για την επίθεση, η οποία σκότωσε 20 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη» ενώ και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι πρόκειται για «απαράδεκτο πλήγμα».
Israel deeply regrets the tragic mishap that occurred today at the Nasser Hospital in Gaza.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2025
Israel values the work of journalists, medical staff, and all civilians. The military authorities are conducting a thorough investigation.
Our war is with Hamas terrorists. Our just…
