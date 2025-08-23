Διπλωματικό επεισόδιο Γαλλίας - Ιταλίας μετά την ατάκα Σαλβίνι «να πάει ο Μακρόν με κράνος και τουφέκι στην Ουκρανία»

Η Γαλλία κάλεσε την πρέσβη της Ιταλίας στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθεί για τις «απαράδεκτες δηλώσεις» του αντιπροέδρου της κυβέρνησης - Ο Σαλβίνι είχε ήδη χαρακτηρίσει «παλαβό» τον Γάλλο πρόεδρο