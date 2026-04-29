Εκνευρισμός στο ψευδοκράτος από την αμυντική συνεργασία Κύπρου και Γαλλίας: «Αλλοιώνει τις ισορροπίες, υποδαυλίζει την προσπάθεια επίλυσης»

Έντονη ανησυχία του Ψευδοκράτους προδίδει η ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη και στην οποία υπογραμμίζεται πως η συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και Γαλλία στον αμυντικό τομέα αποτελεί απειλή και υποδαυλίζει τις προσπάθειες συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού.Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:«Σχετικά με τη Συμφωνία για το Καθεστώς των Δυνάμεων (SOFA), η οποία ανακοινώθηκε ότι θα υπογραφεί τον Ιούνιο του 2026 μεταξύ της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης [εννοεί την Κυπριακή Δημοκρατία] και της Γαλλίας.Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη συμφωνία SOFA, η οποία ανακοινώθηκε ότι θα υπογραφεί τον Ιούνιο του 2026 μεταξύ της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και της Γαλλίας και η οποία φέρεται να περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ανάπτυξη γαλλικών στρατιωτικών μονάδων στο νησί, η ανάπτυξη συνεργασίας στη στρατιωτική βιομηχανία μεταξύ της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και της Γαλλίας, η ανταλλαγή τεχνολογίας στον στρατιωτικό τομέα, η διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, η ενίσχυση του υψηλού επιπέδου στρατιωτικού διαλόγου, οι δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης και η παροχή εξοπλισμού και υλικής υποστήριξης σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.Η προαναφερθείσα συμφωνία, η οποία επιχειρείται να παρουσιαστεί στο πλαίσιο ανθρωπιστικών σκοπών, συνιστά στην ουσία ένα ακόμη βήμα που αποσκοπεί στην αλλοίωση των ισορροπιών ισχύος και ασφάλειας στο νησί και στην περιοχή, επηρεάζοντας αρνητικά τις προσπάθειες συνεργασίας και διαλόγου για την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή. Τέτοιου είδους στρατιωτικές συμφωνίες, υπό τον μανδύα ανθρωπιστικών σκοπών, στοχεύουν στην ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας της ελληνοκυπριακής πλευράς, παραγνωρίζουν τα εγγενή, ίσα κυριαρχικά δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού στο νησί και ανοίγουν τον δρόμο για εντάσεις όχι μόνο μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου, η οποία δεν διαθέτει την αρμοδιότητα και την εξουσία να συνάψει μια τέτοια συμφωνία, δεν έχει επίσης καμία εξουσία να εκπροσωπεί τον τουρκοκυπριακό λαό ή το σύνολο του νησιού.Οι πολιτικές αυτές, που ασκούνται αγνοώντας τα εγγενή δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη σημασία και τον αναντικατάστατο χαρακτήρα της αποτελεσματικής και πραγματικής εγγύησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την ασφάλειά μας. Στο πλαίσιο των νέων εξελίξεων, επιβεβαιώνουν την ισχύ της αποφασιστικότητάς μας να εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, για την απόλυτη διασφάλιση της ασφάλειάς μας.Τέτοιες πρωτοβουλίες αποκαλύπτουν την αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και καταδεικνύουν την έλλειψη ειλικρίνειας της ρητορικής της περί συνολικής διευθέτησης».