Κατηγορίες κατά Φάρατζ για αδήλωτη δωρεά εκατομμυρίων από επενδυτή κρυπτονομισμάτων

Ο Νάιτζελ Φάρατζ είπε ότι έλαβε ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών από τον επενδυτή Κρίστοφερ Χάρμπορν για να πληρώσει την προσωπική ασφάλειά του λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του 2024