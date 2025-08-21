bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Γενέθλια για τη γηραιότερη γυναίκα του κόσμου – Έφτασε αισίως τα 116
Πριν από λίγα χρόνια είχε δηλώσει ότι δέχεται τα πάντα όπως έχουν
Η Έθελ Κάτερχαμ, η γηραιότερη γυναίκα και το γηραιότερο εν ζωή πρόσωπο στον κόσμο, γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της σήμερα Πέμπτη.
Πέρασε την ημέρα περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της στο γηροκομείο στο Σάρει όπου ζει, αναφέρει το BBC.
Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 στο Χάμσαϊρ της Βρετανίας, πέντε χρόνια πριν ξεσπάσει ο Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήταν η προτελευταία από τα οκτώ αδέλφια της οικογένειας.
Έχασε τον σύζυγό της το 1976 έπειτα από 40 και πλέον χρόνια κοινής ζωής, κατά την οποία απέκτησαν δύο παιδιά.
Το 2020, η Κάτερχαμ είχε δηλώσει στο BBC ότι «δέχομαι τα πάντα όπως έχουν, τα καλά και τα κακά». Πρόσθεσε ότι «ακούω και κάνω ό,τι μου αρέσει».
Η Κάτερχαμ έγινε η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα τον Απρίλιο, μετά το θάνατο της Ίνα Καναμπάρο Λούκας, μιας μοναχής από τη Βραζιλία.
Το γηραιότεροι πρόσωπο που έχει καταγραφεί ήταν η Γαλλίδα Ζαν Καλμέ που έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες.
