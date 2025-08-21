Τραμπ και Πούτιν όπως Νίξον και Χρουστσόφ – Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου που θυμίζει την ιστορική διαμάχη
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντιμίρ Πούτιν Νικίτα Χρουστσόφ Ρίτσαρντ Νίξον

Τραμπ και Πούτιν όπως Νίξον και Χρουστσόφ – Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου που θυμίζει την ιστορική διαμάχη

Χωρίς άλλο σχόλιο, ο Τραμπ ανέβασε στο Truth Social ένα ενσταντέ από το 1959 που θυμίζει μια δική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο

Τραμπ και Πούτιν όπως Νίξον και Χρουστσόφ – Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου που θυμίζει την ιστορική διαμάχη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σκηνικό από τον Ψυχρό Πόλεμο, με πρωταγωνιστές τον Ρίτσαρντ Νίξον και τον Νικίτα Χρουστσόφ, και την πρόσφατη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν υπενθυμίζει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, βάζοντας τον εαυτό του στη θέση του Αμερικανού πρώην προέδρου.

Ανέβασε δύο φωτογραφίες με μια εντυπωσιακή ομοιότητα, χωρίς άλλο σχόλιο στην ανάρτηση.

Στην πρώτη είναι ο ίδιος και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή τους στις 15 Αυγούστου στο Άνκοταρζ της Αλάσκας. Ο Τραμπ μιλά και σχεδόν ακουμπά με το δάχτυλο τον Ρώσο ομόλογό του που παρακολουθεί.

Στη φωτογραφία ο Αμερικανός πρόεδρος μοιάζει να κάνει μάθημα στον Ρώσο. Φαίνεται να μην την επέλεξε τυχαία ο Λευκός Οίκος ενώ το ότι είναι ασπρόμαυρη την κάνει περισσότερο δραματική.

Η άλλη φωτογραφία είναι από το 1959, το περίφημο περιστατικό με την κουζίνα και πρωταγωνιστές τον τότε αντιπρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον και τον τότε ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Νικίτα Χρουστσόφ.

Ο Νίξον επισκεπτόταν έκθεση στη Μόσχα που είχε ως σκοπό να παρουσιάσει τα επιτεύγματα του αμερικανικού καταναλωτισμού, σε απάντηση μιας αντίστοιχης έκθεσης των Σοβιετικών στη Νέα Υόρκη με τα δικά τους επιτεύγματα.

Ο Χρουστσόφ ήταν έκανε κάποια χλευαστικά σχόλια για την έκθεση και ο Νίξον ανέλαβε να απαντήσει, με τους δύο άνδρες να έχουν μπροστά στις κάμερες μια έντονη συζήτηση.

Κλείσιμο
The Kitchen Debate


Βλέπουμε στη φωτογραφία τον Νίξον να επιπλήττει τον Χρουστσόφ με το δάχτυλό του σχεδόν πάνω στο πέτο του Σοβιετικού ηγέτη.

Αντίθετα με αυτό που θέλει να μας πει ο Τραμπ, η ατμόσφαιρα στην Αλάσκα δεν ήταν καθόλου ψυχροπολεμική, τουλάχιστον αυτή που είδαμε μπροστά στις κάμερες.

Ο Τραμπ, όμως, δεν θα έχανε ευκαιρία να δείξει ότι «βάζει στη θέση τους» τους πάντες, ακόμη και τον Ρώσο πρόεδρο.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα

Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ

Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης