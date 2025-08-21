Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τραμπ και Πούτιν όπως Νίξον και Χρουστσόφ – Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου που θυμίζει την ιστορική διαμάχη
Χωρίς άλλο σχόλιο, ο Τραμπ ανέβασε στο Truth Social ένα ενσταντέ από το 1959 που θυμίζει μια δική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο
Ένα σκηνικό από τον Ψυχρό Πόλεμο, με πρωταγωνιστές τον Ρίτσαρντ Νίξον και τον Νικίτα Χρουστσόφ, και την πρόσφατη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν υπενθυμίζει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, βάζοντας τον εαυτό του στη θέση του Αμερικανού πρώην προέδρου.
Ανέβασε δύο φωτογραφίες με μια εντυπωσιακή ομοιότητα, χωρίς άλλο σχόλιο στην ανάρτηση.
Στην πρώτη είναι ο ίδιος και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή τους στις 15 Αυγούστου στο Άνκοταρζ της Αλάσκας. Ο Τραμπ μιλά και σχεδόν ακουμπά με το δάχτυλο τον Ρώσο ομόλογό του που παρακολουθεί.
Στη φωτογραφία ο Αμερικανός πρόεδρος μοιάζει να κάνει μάθημα στον Ρώσο. Φαίνεται να μην την επέλεξε τυχαία ο Λευκός Οίκος ενώ το ότι είναι ασπρόμαυρη την κάνει περισσότερο δραματική.
Η άλλη φωτογραφία είναι από το 1959, το περίφημο περιστατικό με την κουζίνα και πρωταγωνιστές τον τότε αντιπρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον και τον τότε ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Νικίτα Χρουστσόφ.
Ο Νίξον επισκεπτόταν έκθεση στη Μόσχα που είχε ως σκοπό να παρουσιάσει τα επιτεύγματα του αμερικανικού καταναλωτισμού, σε απάντηση μιας αντίστοιχης έκθεσης των Σοβιετικών στη Νέα Υόρκη με τα δικά τους επιτεύγματα.
Ο Χρουστσόφ ήταν έκανε κάποια χλευαστικά σχόλια για την έκθεση και ο Νίξον ανέλαβε να απαντήσει, με τους δύο άνδρες να έχουν μπροστά στις κάμερες μια έντονη συζήτηση.
Βλέπουμε στη φωτογραφία τον Νίξον να επιπλήττει τον Χρουστσόφ με το δάχτυλό του σχεδόν πάνω στο πέτο του Σοβιετικού ηγέτη.
Αντίθετα με αυτό που θέλει να μας πει ο Τραμπ, η ατμόσφαιρα στην Αλάσκα δεν ήταν καθόλου ψυχροπολεμική, τουλάχιστον αυτή που είδαμε μπροστά στις κάμερες.
Donald J. Trump Truth Social 08.21.25 09:45 AM EST pic.twitter.com/HVcvfDOcEp— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 21, 2025
Ο Τραμπ, όμως, δεν θα έχανε ευκαιρία να δείξει ότι «βάζει στη θέση τους» τους πάντες, ακόμη και τον Ρώσο πρόεδρο.
