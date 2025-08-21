Ο Τραμπ επεκτείνει τους δασμούς στα μέταλλα – Συναγερμός στη βιομηχανία logistics

Οι νέες χρεώσεις, που καλύπτουν εισαγωγές αξίας 328 δισ. δολαρίων, τέθηκαν σε ισχύ χωρίς προειδοποίηση, προκαλώντας χάος στο εμπόριο - Επηρεάζονται περισσότερα από 400 προϊόντα, από μοτοσικλέτες μέχρι παιδικά καθίσματα