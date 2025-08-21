Ο Τραμπ επεκτείνει τους δασμούς στα μέταλλα – Συναγερμός στη βιομηχανία logistics
Οι νέες χρεώσεις, που καλύπτουν εισαγωγές αξίας 328 δισ. δολαρίων, τέθηκαν σε ισχύ χωρίς προειδοποίηση, προκαλώντας χάος στο εμπόριο - Επηρεάζονται περισσότερα από 400 προϊόντα, από μοτοσικλέτες μέχρι παιδικά καθίσματα
Ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τη βιομηχανία των logistics, ανακοινώνοντας την επέκταση των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο σε περισσότερα από 400 καταναλωτικά προϊόντα που περιέχουν τα μέταλλα, από μοτοσικλέτες και εξαρτήματα αυτοκινήτων έως παιδικά καθίσματα και είδη οικιακής χρήσης. Οι νέοι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ τη Δευτέρα, χωρίς εξαιρέσεις για φορτία που βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ.
Η λίστα δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία τελωνείων (CBP) αιφνιδιαστικά, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, και καταχωρήθηκε στο Federal Register την Τρίτη, προκαλώντας σύγχυση σε εισαγωγείς και εμπορικούς διαμεσολαβητές. Ειδικοί του κλάδου σημειώνουν πως οι οδηγίες είναι ασαφείς, ενώ είναι θολό το τοπίο σχετικά με το αν οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται επιπλέον των ήδη υπαρχόντων ανά χώρα.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, μετά από έξι μήνες εμπορικού πολέμου και τις σοβαρές διαταραχές της πανδημίας, οι μεταφορικές και οι εισαγωγείς έχουν μάθει να αντέχουν. Ωστόσο, η κλίμακα και η ταχύτητα της νέας εφαρμογής σόκαραν την αγορά.
