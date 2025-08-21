Ευρωζώνη: Σε υψηλό 15 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα παρά τους δασμούς Τραμπ
Η Ευρωζώνη κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε 15 μήνες, με τη μεταποίηση να επιστρέφει σε επέκταση, παρά τους αμερικανικούς δασμούς και τις πιέσεις στις παραγγελίες από το εξωτερικό
Ο ιδιωτικός τομέας της Ευρωζώνης κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 15 μηνών, καθώς η μεταποίηση βγήκε από μια τριετή ύφεση, παρά τη συμφωνία που κατοχυρώνει υψηλότερους δασμούς στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.
Ο σύνθετος δείκτης PMI (Composite Purchasing Managers’ Index) της S&P Global ανήλθε τον Αύγουστο στο 51,1 από 50,9 τον Ιούλιο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές ανέμεναν χαμηλότερη τιμή, στις 50,6 μονάδες.
Αν και οι υπηρεσίες υποχώρησαν ελαφρώς, όπως αναμενόταν, η μεταποίηση σημείωσε άνοδο στο 50,5, κόντρα στις προβλέψεις για μικρή κάμψη, καταγράφοντας την πρώτη της επέκταση από τον Ιούνιο του 2022. Ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας πλησίασε επίσης στο τέλος μιας τριετούς ύφεσης.
«Τα πράγματα βελτιώνονται», δήλωσε ο οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, Σάιρους ντε λα Ρούμπια. «Παρά τα εμπόδια, όπως οι αμερικανικοί δασμοί και η γενικότερη αβεβαιότητα, οι επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ φαίνεται να ανταπεξέρχονται αρκετά καλά».
