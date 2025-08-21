Ευρωζώνη: Σε υψηλό 15 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα παρά τους δασμούς Τραμπ

Η Ευρωζώνη κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε 15 μήνες, με τη μεταποίηση να επιστρέφει σε επέκταση, παρά τους αμερικανικούς δασμούς και τις πιέσεις στις παραγγελίες από το εξωτερικό