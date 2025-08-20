Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ο Τουσκ εξηγεί γιατί η Βουδαπέστη δεν αποτελεί ιδανική επιλογή για τη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν
Ο Τουσκ εξηγεί γιατί η Βουδαπέστη δεν αποτελεί ιδανική επιλογή για τη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν
Ο Πολωνός πρωθυπουργός θυμήθηκε πως το 1994, στη Βουδαπέστη, η Ουκρανία είχε λάβει εδαφικές διαβεβαιώσεις, που στη συνέχεια παραβιάστηκαν από τους Ρώσους
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ εξήγησε γιατί θεωρεί πως η επιλογή της Βουδαπέστης ως σημείου πιθανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας θυμήθηκε πως εκεί, το 1994, η Ουκρανία είχε λάβει διαβεβαιώσεις εδαφικής ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες, ωστόσο, παραβιάστηκαν στη συνέχεια από τη Μόσχα.
«Βουδαπέστη; Μπορεί να μην το θυμούνται όλοι, αλλά το 1994 η Ουκρανία είχε ήδη λάβει διαβεβαιώσεις για την εδαφική της ακεραιότητα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Βουδαπέστη. Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθούσα να βρω άλλο μέρος» σχολίασε ο Τουσκ.
Σημειώνεται πως και η Ρώμη, που κυκλοφόρησε χθες ως πιθανό σημείο συνάντησης των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας, φέρεται να έχει απορριφθεί από τη ρωσική πλευρά.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
«Βουδαπέστη; Μπορεί να μην το θυμούνται όλοι, αλλά το 1994 η Ουκρανία είχε ήδη λάβει διαβεβαιώσεις για την εδαφική της ακεραιότητα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Βουδαπέστη. Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθούσα να βρω άλλο μέρος» σχολίασε ο Τουσκ.
Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2025
Σημειώνεται πως και η Ρώμη, που κυκλοφόρησε χθες ως πιθανό σημείο συνάντησης των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας, φέρεται να έχει απορριφθεί από τη ρωσική πλευρά.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα