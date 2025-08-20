Ο Τουσκ εξηγεί γιατί η Βουδαπέστη δεν αποτελεί ιδανική επιλογή για τη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίαςεξήγησε γιατί θεωρεί πως η επιλογή της Βουδαπέστης ως σημείου πιθανής συνάντησης τουμε τον. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας θυμήθηκε πως εκεί, το 1994, η Ουκρανία είχε λάβει διαβεβαιώσεις εδαφικής ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες, ωστόσο, παραβιάστηκαν στη συνέχεια από τη Μόσχα.«Βουδαπέστη; Μπορεί να μην το θυμούνται όλοι, αλλά το 1994 η Ουκρανία είχε ήδη λάβει διαβεβαιώσεις για την εδαφική της ακεραιότητα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Βουδαπέστη. Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθούσα να βρω άλλο μέρος» σχολίασε ο Τουσκ.Σημειώνεται πως και η Ρώμη, που κυκλοφόρησε χθες ως πιθανό σημείο συνάντησης των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας, φέρεται να έχει απορριφθεί από τη ρωσική πλευρά.