Ο Τουσκ εξηγεί γιατί η Βουδαπέστη δεν αποτελεί ιδανική επιλογή για τη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν
Ο Τουσκ εξηγεί γιατί η Βουδαπέστη δεν αποτελεί ιδανική επιλογή για τη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν

Ο Πολωνός πρωθυπουργός θυμήθηκε πως το 1994, στη Βουδαπέστη, η Ουκρανία είχε λάβει εδαφικές διαβεβαιώσεις, που στη συνέχεια παραβιάστηκαν από τους Ρώσους

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ εξήγησε γιατί θεωρεί πως η επιλογή της Βουδαπέστης ως σημείου πιθανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας θυμήθηκε πως εκεί, το 1994, η Ουκρανία είχε λάβει διαβεβαιώσεις εδαφικής ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες, ωστόσο, παραβιάστηκαν στη συνέχεια από τη Μόσχα. 

«Βουδαπέστη; Μπορεί να μην το θυμούνται όλοι, αλλά το 1994 η Ουκρανία είχε ήδη λάβει διαβεβαιώσεις για την εδαφική της ακεραιότητα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Βουδαπέστη. Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθούσα να βρω άλλο μέρος» σχολίασε ο Τουσκ.



Σημειώνεται πως και η Ρώμη, που κυκλοφόρησε χθες ως πιθανό σημείο συνάντησης των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας, φέρεται να έχει απορριφθεί από τη ρωσική πλευρά.


