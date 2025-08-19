Πυρκαγιά κατέστρεψε τέσσερα οχήματα του γερμανικού στρατού – Οι Αρχές «βλέπουν» πολιτικά κίνητρα
Οι έρευνες θα διεξαχθούν από την κρατική ασφάλεια

Τέσσερα σταθμευμένα πολιτικά οχήματα του γερμανικού στρατού κάηκαν ολοσχερώς τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κάσελ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες της αστυνομίας του Κάσελ, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό. Με δεδομένο ότι προς το παρόν δεν μπορεί να αποκλειστεί το πολιτικό κίνητρο, οι έρευνες θα διεξαχθούν από την κρατική ασφάλεια.

Όπως αναφέρει η FAZ, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα.

Κάτοικος της περιοχής είδε τα οχήματα να καίγονται και ειδοποίησε την πυροσβεστική και την αστυνομία ενώ προσπάθησε και ο ίδιος να σβήσει τη φωτιά.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, με τη ζημιά να φτάνει τις 150.000 ευρώ.


