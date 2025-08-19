Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Από Ευρωπαία επίτροπος μοντέλο για παπούτσια η Μαργκρέτε Βεστάγκερ
Η σειρά των παπουτσιών φέρει το όνομά της προς τιμή των δυναμικών γυναικών, υποστηρίζει η εταιρεία
Η άλλοτε σιδηρά κυρία της διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μαργκρέτε Βεστάγκερ μετά την αποχώρησή της από τη γραφειοκρατία της ΕΕ, έχει κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα της.
Σε διαφημίσεις που εμφανίστηκαν στη Κοπεγχάγη η Δανέζα άλλοτε επίτροπος ποζάρει με τη δική της σειρά παπουτσιών της φίρμας Roccamore.
Τα μποτάκια που φορά λέγονται -φυσικά- Margrethe. Βγαίνουν σε τρία χρώματα (καφέ, βαθύ κόκκινο και μαύρο) και κοστίζουν 415 ευρώ.
Η εταιρεία, όπως αναφέρει το Politico, λέει ότι το σχέδιο είναι προς τιμή της πολιτικού και όλων των γυναικών που βγαίνουν μπροστά όταν οι ευθύνες είναι μεγάλες. «Είναι για αυτές που τολμούν να σταθούν στο μάτι του κυκλώνα, να βάλουν μια νέα ατζέντα και να τα κάνουν όλα ευθυτενείς και με στυλ».
Η Βεστάγκερ ήταν από το 2014 ως το 2024 επίτροπος Ανταγωνισμού, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Δανία και ηγέτης του Κοινωνικού Φιλελεύθερου Κόμματος. Η ίδια λέει ότι δεν είναι στα σχέδιά της να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα της.
Είναι η επίτροπος που είχε επιβάλει στην Apple πρόστιμο 14 δισ. ευρώ για τις μεθοδεύσεις της εταιρείας για να πληρώνει πολύ χαμηλό φόρο.
Σήμερα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας.
Άρχισε η κατασκευή των ελληνικών Canadair 515 που θα σβήνουν φωτιές και τη νύχτα - Τέλη του 2027 έρχεται το πρώτο
Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου, η λαοθάλασσα πιστών και το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»
Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες
