Γάζα: Το σχέδιο εκεχειρίας που αποδέχτηκε η Χαμάς, οδηγεί σε μόνιμη κατάπαυση πυρός, λέει το Κατάρ
Γάζα: Το σχέδιο εκεχειρίας που αποδέχτηκε η Χαμάς, οδηγεί σε μόνιμη κατάπαυση πυρός, λέει το Κατάρ
Η κυβέρνηση Νετανιάχου, που κρατά σκληρή στάση, δεν έχει απορρίψει δημόσια το συγκεκριμένο σχέδιο κι αναμένεται να απαντήσει μέσα σε δύο ημέρες
Η πρόταση των Αράβων μεσολαβητών που αποδέχθηκε χθες η Χαμάς «περιλαμβάνει μια σαφή πορεία προς μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την θεωρούμε την καλύτερη που μπορεί να προσφερθεί υπό τις παρούσες συνθήκες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαγέντ αλ-Ανσαρί.
Το Ισραήλ χαρακτηρίζει την πρόταση ως μερική συμφωνία, καθώς αναμένεται να απελευθερωθούν περίπου οι μισοί από τους υπόλοιπους ομήρους κατά τη διάρκεια μιας αρχικής εκεχειρίας 60 ημερών. Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση του δεύτερου μισού εάν οι πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει απορρίψει δημόσια το συγκεκριμένο σχέδιο κι αναμένεται να απαντήσει μέσα σε δύο ημέρες.
Η Χαμάς έχει προτείνει εδώ και καιρό αυτή την ανταλλαγή, αλλά ο Νετανιάχου θέτει επίσης μια σειρά από όρους που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται, όπως ο αφοπλισμός της, η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, ο συνολικός έλεγχος της ασφάλειας της περιοχής από το Ισραήλ και η διακυβέρνηση της Λωρίδας από ένα όργανο που δεν είναι η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή.
Ο Ανσαρί επιβεβαιώνει ότι ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι συμμετείχε στις συνομιλίες στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, γεγονός που οδήγησε στην θετική απάντηση της Χαμάς στην πρόταση των μεσολαβητών — η οποία, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση Αράβων αξιωματούχων στην εφημερίδα The Times of Israel, είναι σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που υπέβαλε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ τον Μάιο.
«Η ατμόσφαιρα γύρω από τις συνομιλίες είναι θετική», δήλωσε ο Ανσαρί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν και, εάν επιτευχθεί συμφωνία, αυτή πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Το Ισραήλ χαρακτηρίζει την πρόταση ως μερική συμφωνία, καθώς αναμένεται να απελευθερωθούν περίπου οι μισοί από τους υπόλοιπους ομήρους κατά τη διάρκεια μιας αρχικής εκεχειρίας 60 ημερών. Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση του δεύτερου μισού εάν οι πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει απορρίψει δημόσια το συγκεκριμένο σχέδιο κι αναμένεται να απαντήσει μέσα σε δύο ημέρες.
Η Χαμάς έχει προτείνει εδώ και καιρό αυτή την ανταλλαγή, αλλά ο Νετανιάχου θέτει επίσης μια σειρά από όρους που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται, όπως ο αφοπλισμός της, η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, ο συνολικός έλεγχος της ασφάλειας της περιοχής από το Ισραήλ και η διακυβέρνηση της Λωρίδας από ένα όργανο που δεν είναι η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή.
Ο Ανσαρί επιβεβαιώνει ότι ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι συμμετείχε στις συνομιλίες στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, γεγονός που οδήγησε στην θετική απάντηση της Χαμάς στην πρόταση των μεσολαβητών — η οποία, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση Αράβων αξιωματούχων στην εφημερίδα The Times of Israel, είναι σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που υπέβαλε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ τον Μάιο.
«Η ατμόσφαιρα γύρω από τις συνομιλίες είναι θετική», δήλωσε ο Ανσαρί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν και, εάν επιτευχθεί συμφωνία, αυτή πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα