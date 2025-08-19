Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μετακομίζει η ιστορική ξύλινη εκκλησία της Κιρούνα - Οι Σουηδοί την φόρτωσαν σε πλατφόρμες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ιστορικό κτίριο βρίσκεται πάνω από στοές ορυχείων – Πολύπλοκη επιχείρηση που θα ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες
Σε ασφαλές σημείο, περίπου 5 χιλιόμετρα από εκεί όπου κατασκευάστηκε το 1912, μεταφέρουν οι Σουηδοί την ξύλινη εκκλησία στη Κιρούνα, στα βόρεια της χώρας, για να τη διαφυλάξουν από καθιζήσεις.
Η εντυπωσιακή επιχείρηση άρχισε σήμερα Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες.
Την μετακίνηση παρακολουθεί, από απόσταση ασφαλείας, μεγάλο πλήθος από την Κιρούνα και άλλες σουηδικές πόλεις, ενώ μεταδίδεται και διαδικτυακά.
Δείτε ΕΔΩ ζωντανά την μετακόμιση του ναού.
Αφορμή για την επιχείρηση είναι η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησία. Επειδή οι νόμοι της Σουηδίας δεν επιτρέπουν την ύπαρξη μεταλλείων κάτω από κατοικημένες περιοχές η μόνη λύση ήταν μεταφορά της εκκλησίας.
Όπως εξηγεί το BBC το κέντρο της παλιάς πόλης κινδυνεύει από ρήγματα που προκαλεί η εξόρυξη σιδήρου που γίνεται εδώ και πάνω από έναν αιώνα.
Το κτίριο, όλο φτιαγμένο από κόκκινο ξύλο, αποσπάστηκε προσεκτικά από το έδαφος και φορτώθηκε πάνω σε ειδικές πλατφόρμες. Έχει ύψος 35 μέτρα, πλάτος 40 και βάρος 672 τόνους.
Η πιο μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί ήταν η προετοιμασία των δρόμων για τη μεταφορά της εκκλησίας. Χρειάστηκαν διαπλατύνσεις, προσωρινή αφαίρεση του φωτισμού των δρόμων ακόμη και η κατεδάφιση μιας γέφυρας.
Πρόκληση ήταν όμως και η διατήρηση του εσωτερικού που είναι κολλημένο στους τοίχους.
Η μέγιστη ταχύτητα είναι 500 μέτρα την ώρα.
Το ταξίδι άρχισε -φυσικά- με την ευλογία της εφημερίου Τιάρνμπεργκ και της τοπικής επισκόπου Νίστρομ.
Η εκκλησία δεν είναι το πρώτο κτίριο που μετακινείται στην Κιρούνα λόγω των ορυχείων, ενώ υπάρχουν και κάποια που κατεδαφίστηκαν και χτίστηκαν από την αρχή σε ασφαλές σημείο. Το κόστος των μετακινήσεων, το οποίο καλύπτει η εταιρεία LKAB που κατέχει τα ορυχεία, αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ. σουηδικές κορώνες (περίπου 900 εκατ. ευρώ).
