Τραμπ: «Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη» - «Στηρίζουμε τις ιδέες Τραμπ για τερματισμό του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι

«Γνωρίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, όμως κατανοώ επίσης γιατί στρατηγικά μια χώρα ή μια άλλη δεν τη θέλουν».Ερωτηθείς σχετικά με τι εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζεται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: Τα πάντα.Λίγο πριν, είπε πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών σε ασφαλείς συνθήκες εάν ο πόλεμος στη Ρωσία τερματιστεί.Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου. «Είμαι ανοικτός στις εκλογές υπό ασφαλείς συνθήκες» πρόσθεσε συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος."Τιμή μας που έχουμε τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ, νομίζω πως καταγράφεται πρόοδος για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία", τόνισε επόσης ο Ντόναλντ Τραμπ.«Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου, είπε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ υπογράμμισε πως πιστεύει πως κι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.Ο Ζελένσκι, που είχε επικριθεί την προηγούμενη φορά επειδή, κατά τους υποστηρικτές του Τραμπ, δεν εξέφρασε επαρκώς την ευγνωμοσύνη του, τώρα φρόντισε να ευχαριστήσει αμέσως τον Αμερικανό πρόεδρο.«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές για να βάλετε τέλος στη σφαγή και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», του είπε. Του παρέδωσε επίσης μια επιστολή της συζύγου του που απευθυνόταν προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, λέγοντάς του: «Δεν είναι για εσάς, αλλά για την πρώτη κυρία».Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν μια επιστολή της Μελάνια Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα.