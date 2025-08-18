Τραμπ: «Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη» - «Στηρίζουμε τις ιδέες Τραμπ για τερματισμό του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι
Τραμπ: «Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη» - «Στηρίζουμε τις ιδέες Τραμπ για τερματισμό του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι
Πιστεύω ότι και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και δεσμεύθηκε ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι εγγυήσεις πρέπει να αφορούν τα πάντα, διευκρίνησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενώπιον δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο πως θα έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά το πέρας των συναντήσεών του στον Λευκό Οίκο.
«Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία αμέσως μετά τις σημερινές συναντήσεις. Θα έχουμε ίσως, ή ίσως όχι, μια τριμερή συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Είπε επίσης πως μόλις είχε μιλήσει με τον Πούτιν έμμεσα.
Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο Ζελένσκι, υποσχέθηκε δε πως οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε σαφές ότι η Ουκρανία «στηρίζει τις ιδέες Τραμπ για τερματισμό του πολέμου».
«Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, διότι είναι εκεί κάτω, είναι η Ευρώπη, όμως επίσης εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα εμπλακούμε», δήλωσε ενώπιον του Τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.
Ο Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως εάν η συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, θα οργανώσει μία τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί η σύρραξη στην Ουκρανία.
«Θα έχουμε μία συνάντηση. Πιστεύω πως εάν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μία τριμερή συνάντηση και πιστεύω πως θα υπάρξουν καλές πιθανότητες να μπει τέλος στον πόλεμο, όταν την κάνουμε», είπε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.
Ο Τραμπ έκρινε πάντως σήμερα πως μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη.
«Δεν πιστεύω πως χρειάζεται μια εκεχειρία», δήλωσε.
«Γνωρίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, όμως κατανοώ επίσης γιατί στρατηγικά μια χώρα ή μια άλλη δεν τη θέλουν».
Ερωτηθείς σχετικά με τι εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζεται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: Τα πάντα.
Λίγο πριν, είπε πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών σε ασφαλείς συνθήκες εάν ο πόλεμος στη Ρωσία τερματιστεί.
Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.
Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου. «Είμαι ανοικτός στις εκλογές υπό ασφαλείς συνθήκες» πρόσθεσε συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος
"Τιμή μας που έχουμε τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ, νομίζω πως καταγράφεται πρόοδος για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία", τόνισε επόσης ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου, είπε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ υπογράμμισε πως πιστεύει πως κι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.
Η επιστολή στην Μελάνια
Ο Ζελένσκι, που είχε επικριθεί την προηγούμενη φορά επειδή, κατά τους υποστηρικτές του Τραμπ, δεν εξέφρασε επαρκώς την ευγνωμοσύνη του, τώρα φρόντισε να ευχαριστήσει αμέσως τον Αμερικανό πρόεδρο.
«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές για να βάλετε τέλος στη σφαγή και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», του είπε. Του παρέδωσε επίσης μια επιστολή της συζύγου του που απευθυνόταν προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, λέγοντάς του: «Δεν είναι για εσάς, αλλά για την πρώτη κυρία».
Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν μια επιστολή της Μελάνια Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα.
