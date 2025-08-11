Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη νότια Αλβανία - Δύο αεροσκάφη έστειλε η Ελλάδα
Εκκενώθηκε το «Γαλάζιο Μάτι» στους Άγιους Σαράντα, σοβαρή παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Φοινικαίων - Επίγειες δυνάμεις και στρατός στη Μπόλενα
Η Αλβανία βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες σε «πόλεμο» με τις φλόγες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι σε ορισμένες περιοχές ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στον νότο της χώρας.
Μάλιστα, μετά από διμερές αίτημα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ), το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απέστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Αλβανία. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν δύο αεροσκάφη τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας, με προορισμό την πληγείσα περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.
Στην περιοχή του «Γαλάζιου Ματιού» στους Αγίους Σαράντα, η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα, οδηγώντας στην απομάκρυνση πολιτών για λόγους ασφαλείας. Εξίσου σοβαρή παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Φοινικαίων, όπου η φωτιά μετακινείται από χωριό σε χωριό. Στη Κάτω Λεσινίτσα καταστράφηκαν αρκετές κατοικίες, ενώ αυτή τη στιγμή το μέτωπο έχει περάσει στο χωριό Κρανιά της διοικητικής ενότητας του Μεσοπόταμου.
Στο χωριό Κρόνγκι του ίδιου δήμου έχει αναζωπυρωθεί εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά οι κατοικίες.
Στο χωριό Μπόλενα που ανήκει στο δήμο Χιμάρας συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις υποστηριζόμενες από 20 στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο έχει ζητηθεί συνδρομή από εναέρια μέσα πυρόσβεσης.
Αντίστοιχα, στο Λούκοβο του Δήμου Χιμάρας, φωτιά σε θαμνώδη έκταση αντιμετωπίζεται από πυροσβέστες της Χιμάρας και των Αγίων Σαράντα με τρία οχήματα και έντεκα πυροσβέστες, ενώ συνδράμει και ένα όχημα με τρεις άνδρες από το Φιέρι.
Συνολικά, στο μέτωπο του Λουκόβου και των γύρω περιοχών έχουν κινητοποιηθεί 37 πυροσβέστες με έξι οχήματα, 20 αστυνομικοί, 30 δημοτικοί και εθελοντές, καθώς και 28 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ένα ασθενοφόρο και ένα υδροφόρο όχημα. Από αέρος επιχειρεί το αεροσκάφος Canadair από την Κροατία, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού στις εστίες.
Στο χωριό Μπόλενα που ανήκει στο δήμο Χιμάρας συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις υποστηριζόμενες από 20 στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο έχει ζητηθεί συνδρομή από εναέρια μέσα πυρόσβεσης.
Αντίστοιχα, στο Λούκοβο του Δήμου Χιμάρας, φωτιά σε θαμνώδη έκταση αντιμετωπίζεται από πυροσβέστες της Χιμάρας και των Αγίων Σαράντα με τρία οχήματα και έντεκα πυροσβέστες, ενώ συνδράμει και ένα όχημα με τρεις άνδρες από το Φιέρι.
Συνολικά, στο μέτωπο του Λουκόβου και των γύρω περιοχών έχουν κινητοποιηθεί 37 πυροσβέστες με έξι οχήματα, 20 αστυνομικοί, 30 δημοτικοί και εθελοντές, καθώς και 28 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ένα ασθενοφόρο και ένα υδροφόρο όχημα. Από αέρος επιχειρεί το αεροσκάφος Canadair από την Κροατία, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού στις εστίες.
