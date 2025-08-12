Στις φλόγες παραδόθηκε και βυθίστηκε γιοτ ανοιχτά της Ίμπιζα – Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
Γιοτ Ίμπιζα

Στις φλόγες παραδόθηκε και βυθίστηκε γιοτ ανοιχτά της Ίμπιζα – Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες, δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο και ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ιδιωτικό γιοτ που έπλεε ανοιχτά της Ίμπιζα, στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να βυθιστεί, ανέφερε το Λιμενικό της χώρας.

Και οι επτά επιβαίνοντες του Da Vinci, μήκους 92 ποδών (28 μέτρα) με ισπανική σημαία, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε βίντεο από το ισπανικό Λιμενικό:

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα περίπου 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πούντα Γκαβίνα.

Η εφημερίδα Diario de Ibiza αναφέρει ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 της Δευτέρας, όταν το πλήρωμα εντόπισε πυρκαγιά, την οποία προσπάθησε να τη σβήσει με δικά του μέσα.

Στο γιοτ επέβαιναν τέσσερα άτομα, ο καπετάνιος και δύο μέλη πληρώματος.

Ένα φέριμποτ που είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Σαβίνα στις 11:15 έκανε παράκαμψη προς το φλεγόμενο σκάφος μέχρι να φτάσει το Λιμενικό για τη διάσωση των επιβαινόντων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια και ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Όταν το Λιμενικό άρχισε να ρυμουλκεί το γιοτ, η φωτιά στο μηχανοστάσιο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τελικά, το σκάφος βυθίστηκε γύρω στις 18:20.


