Ο Ζελένσκι εξέφρασε στον Σαλμάν την εκτίμησή του για τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας

ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία του Ουκρανού προέδρου με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον ευχαρίστησε για την «ετοιμότητά του να καταβάλει προσπάθειες για την ειρήνη».

«Η επικοινωνία με ηγέτες είναι συνεχής, πρακτικά νυχθημερόν - βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

«Τώρα είναι η στιγμή κατά την οποία υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της ειρήνης».

