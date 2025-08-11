Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν τη «δολοφονία» του Ανάς Αλ Σαρίφ στη Γάζα
Η οργάνωση απαιτεί «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό»
Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε σήμερα «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός ενός δημοσιογράφου του δικτύου Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας.
«Ο Ανάς Αλ Σαρίφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας», ανέφερε η μκο σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, απαιτώντας «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό».
