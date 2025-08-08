Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ - Ήταν ο κυβερνήτης του Apollo 13

Συμμετείχε σε τέσσερις αποστολές στο Διάστημα - Η ζωή και το έργο του «ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους» λέει η NASA