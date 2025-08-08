Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ - Ήταν ο κυβερνήτης του Apollo 13
Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ - Ήταν ο κυβερνήτης του Apollo 13
Συμμετείχε σε τέσσερις αποστολές στο Διάστημα - Η ζωή και το έργο του «ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους» λέει η NASA
Έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 97 ετών, ο Τζιμ Λόβελ, αστροναύτης της NASA και κυβερνήτης της άτυχης διαστημικής αποστολής Apollo 13 τον 1970.
Ο Λόβελ και οι άλλοι δύο αστροναύτες, ο Φρεντ Χέιζ και ο Τζακ Σουίγκερτ, λόγω ενός ατυχήματος δεν κατάφεραν να προσεδαφιστούν στη Σελήνη. Χάρη στις ηρωικές προσπάθειες των μηχανικών της NASA κατάφεραν να επιστρέψουν στη Γη χωρίς πρόβλημα.
«Χιούστον, έχουμε πρόβλημα» («Houston, we've had a problem here»), ήταν η διάσημη ως και σήμερα φράση του Σουίγκερτ προς το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον.
Η ιστορία τους μεταφέρθηκε το 1995 στον κινηματογράφο. Τον Λόβελ είχε υποδυθεί ο Τομ Χανκς.
Σε ανάρτησή της στο X, η NASA ανέφερε ότι ο τέσσερις φορές βετεράνος του Διαστήματος Λόβελ «ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους. Το θάρρος του υπό πίεση βοήθησε να χαράξουμε το δρόμο μας προς τη Σελήνη και πέρα από αυτήν – ένα ταξίδι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα».
