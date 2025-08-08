Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Εντοπίστηκαν 32 νεκρά σκυλιά σε αγρόκτημα στην Ισπανία - Τα είχαν παρατήσει χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο
Εντοπίστηκαν 32 νεκρά σκυλιά σε αγρόκτημα στην Ισπανία - Τα είχαν παρατήσει χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο
Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα σε επαρχία της κεντροδυτικής Ισπανίας
Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για κακοποίηση ζώων, αφού ανακάλυψε 32 σκύλους που πέθαναν από πείνα και δίψα σε αγρόκτημα στην κεντροδυτική Ισπανία.
Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο στο αγρόκτημα στην επαρχία Μπαδαχόθ, τόνισε η Πολιτική Προστασία. Κάποια ήταν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.
«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία έκανε την φρικτή ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε αναφορά ότι τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.
Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τα κουφάρια των σκελετωμένων σκύλων.
Η Πολιτική Προστασία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.
Η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023 που αυξάνει τις ποινές για κακοποίηση και εγκατάλειψη.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο στο αγρόκτημα στην επαρχία Μπαδαχόθ, τόνισε η Πολιτική Προστασία. Κάποια ήταν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.
«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία έκανε την φρικτή ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε αναφορά ότι τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.
🚨 La @guardiacivil halla 32 perros muertos por inanición en una finca de #Badajoz.— Ministerio del Interior (@interiorgob) August 8, 2025
➡️ Los animales fallecieron a consecuencia de la desnutrición y la absoluta falta de salubridad e higiene.
🔗 https://t.co/G532gTOGcZ pic.twitter.com/9NIBhanUTe
Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τα κουφάρια των σκελετωμένων σκύλων.
Η Πολιτική Προστασία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.
Η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023 που αυξάνει τις ποινές για κακοποίηση και εγκατάλειψη.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα