Εντοπίστηκαν 32 νεκρά σκυλιά σε αγρόκτημα στην Ισπανία - Τα είχαν παρατήσει χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο
ΚΟΣΜΟΣ
Σκυλιά Ισπανία Νερό Τρόφιμα αγρόκτημα

Εντοπίστηκαν 32 νεκρά σκυλιά σε αγρόκτημα στην Ισπανία - Τα είχαν παρατήσει χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα σε επαρχία της κεντροδυτικής Ισπανίας

Εντοπίστηκαν 32 νεκρά σκυλιά σε αγρόκτημα στην Ισπανία - Τα είχαν παρατήσει χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για κακοποίηση ζώων, αφού ανακάλυψε 32 σκύλους που πέθαναν από πείνα και δίψα σε αγρόκτημα στην κεντροδυτική Ισπανία.

Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο στο αγρόκτημα στην επαρχία Μπαδαχόθ, τόνισε η Πολιτική Προστασία. Κάποια ήταν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία έκανε την φρικτή ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε αναφορά ότι τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.



Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τα κουφάρια των σκελετωμένων σκύλων.

Η Πολιτική Προστασία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.

Η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023 που αυξάνει τις ποινές για κακοποίηση και εγκατάλειψη.


Ειδήσεις σήμερα:

Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης