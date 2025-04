Οργή στη Βρετανία για άγνωστο που έσπασε τα αβγά σε φωλιά γερακιών σε livestream μετάδοση

Κλείσιμο

Οργή έχουν προκαλέσει στη Βρετανία οι ενέργειες ενός αγνώστου που έσπασε τα αβγά σε μια φωλιά γερακιών την οποία παρακολουθούσαν σε livestream πολλοί λάτρεις των πουλιών.Οι πετρίτες, που έχουν ονομαστεί Άλμπαν και Μπουντίκα, είχαν φωλιάσει για πρώτη φορά στη στέγη του, στο Χερτφορντσάιρ, το 2022 και το επόμενο έτος οι δραστηριότητες τους ξεκίνησαν να μεταδίδονται σε ένα αρκετά δημοφιλές livestream.Εχθές, Δευτέρα, περίπου στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα), η κάμερα απενεργοποιήθηκε, αφού προηγουμένως ένα άτομο πέρασε μέσα από τη φωλιά και κατέστρεψε τα αυγά.Ο ηγούμενος του ναού,, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για το περιστατικό που σημειώθηκε στον πύργο του καθεδρικού ναού και η αστυνομία του Χερτφορντσάιρ ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό.Η ζωντανή σύνδεση από τη φωλιά των πετριτών ήταν μια πρωτοβουλία του ναού σε συνεργασία με το Herts and Middlesex Wildlife Trust. Πέρυσι, 519.882 άνθρωποι παρακολούθησαν τη μετάδοση, με πιο δημοφιλή ημέρα την 9η Μαΐου, όταν 12.598 άτομα παρακολούθησαν τους τρεις νεοσσούς του ζευγαριού.Μια ακροάτρια του BBC Three Counties Radio είπε στον παρουσιαστή Ρομπέρτο Περόνε ότι ένιωσε «» βλέποντας το περιστατικό σε απευθείας μετάδοση. «Το θηλυκό γεράκι καθόταν πάνω στα αυγά και ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος που την τρόμαξε, έμοιαζε με πόρτα που άνοιγε. Τότε είδα το πόδι ενός άνδρα μπροστά στην κάμερα. Στάθηκε εκεί για 30-40 δευτερόλεπτα και μετά απλώς περπάτησε πάνω από τα αυγά – δεν τα ποδοπάτησε, αλλά τα έσπασε και συνέχισε να περπατά».Οι πετρίτες είναι εξαιρετικά εδαφικοί όσον αφορά στο φώλιασμά τους, και επιστρέφουν στην ίδια τοποθεσία κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι ο καθεδρικός ναός έχει μετατραπεί σε μόνιμο σημείο αναπαραγωγής.Η Κλόι Έντουαρντς, διευθύντρια στον οργανισμό Herts and Middlesex Wildlife Trust, δήλωσε ότι η είδηση τους «λύπησε βαθύτατα». Όπως τόνισε: «Τα γεράκια πετρίτες προστατεύονται πλήρως από τηκαι την ύπαιθρο του 1981 και ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια διερεύνησης του περιστατικού ώστε να τηρηθεί ο νόμος και να προστατευθούν αυτά τα εντυπωσιακά πτηνά».