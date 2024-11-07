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Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου - Βίντεο
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Λίβανος Ισραήλ

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου - Βίντεο

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους κατοίκους τεσσάρων συνοικιών της νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

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Νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού υπέστησαν τουλάχιστον δυο αεροπορικούς βομβαρδισμούς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, περίπου μια ώρα μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους τεσσάρων συνοικιών που θεωρούνται προπύργια του κινήματος Χεζμπολάχ να απομακρυνθούν εσπευσμένα, κατέγραψαν εικονολήπτες της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου.



Στο υλικό διακρίνονται δύο στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό της νότιας Βηρυτού. Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

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Περίπου μια ώρα νωρίτερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Αβιχάι Αντραΐ απαίτησε οι κάτοικοι τεσσάρων συνοικιών της νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένης τοποθεσίας κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου.





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