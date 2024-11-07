Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου - Βίντεο

Το Μεγάλο Ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα παίζει αποκλειστικά στο Novasports και υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις που δεν πρέπει να χάσετε.
صور مباشرة.. لحظة شن غارات إسرائيلية عنيفة قرب مطار #بيروت الدولي@ayoub11_saber pic.twitter.com/Jtn42liIEW— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 6, 2024
לאחר קריאת דובר צה"ל בערבית לתושבים בדאחייה להתפנות: דיווחים בלבנון על תקיפה בביירות@OmerShahar123 @ItayBlumental pic.twitter.com/oH4ORlvAUB— כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2024
❗️🇱🇧Beirut, Lebanon - Massive Explosions#Lebanon #Israel #MiddleEastConflict #MiddleEastNews #MiddleEastWar #BREAKING_NEWS #Breaking_News #breakingnews #BreakingNews #BREAKINGNEWS pic.twitter.com/4QBxstF2yt— HAPPENING NOW (@Artem2279400414) November 7, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2024
🔸الأوزاعي
🔸حارة حريك
🔸تحويطة الغدير
🔸حدث بيروت
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش… pic.twitter.com/RBY8ErOXg6