Ντόναλντ Τραμπ: Η Στόρμι Ντάνιελς καταθέτει στη δίκη - Της έλεγε «μου θυμίζεις την κόρη μου, με τη Μελάνια δεν κοιμόμαστε καν στο ίδιο δωμάτιο»

Ντάνιελς

Τα 130.000 δολάρια για να μην αποκαλύψει τη σεξουαλική σχέση που υποστηρίζει ότι είχε με τον Τραμπ





συνήφθη

Στη συνέχεια, η Στόρμι Ντάνιελς μίλησε για τη συνάντηση με τον Τραμπ για δείπνο. Όπως τόνισε, όταν βγήκε για πρώτη φορά από τη σουίτα του ξενοδοχείου του, φορούσεπιτζάμες, τις οποίες ησυνέκρινε με εκείνες που συχνά φορούσε ο. Του ζήτησε να αλλάξει και εκείνος επέστρεψε με διαφορετικά ρούχα.Η Στόρμι Ντάνιελς πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου της με τον Τραμπ, τον ρώτησε για τη σύζυγό του. Εκείνος της είπε, να μην ανησυχεί γιατί οι δυο τους «δεν κοιμούνται καν στο ίδιο δωμάτιο». Ο Τραμπ και η Μελάνια παντρεύτηκαν το 2005, ένα χρόνο πριν από αυτή τη συνάντηση. Από την πλευρά του ο Τραμπ έκλεισε τα μάτια του,και ψιθύρισε στους δικηγόρους του, καθώς τα έλεγε αυτά η Ντάνιελς.Μάλιστα, η Ντάνιελς καθώς περιέγραφε το «ραντεβού» της με τον Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή τον επέπληξε επειδή τη διέκοπτε συνεχώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αστειεύτηκε ότι θα έπρεπε να τον χαστουκίσει και προς έκπληξή της, όπως κατέθεσε, ο Τραμπ την άφησε να τον χαστουκίσει στα οπίσθια με ένα περιοδικό.Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του δείπνου τους, η Ντάνιελς είπε ότι ο Τραμπ της πρότεινε να εμφανιστεί στο ριάλιτι σόου του "The Apprentice".Η Ντάνιελς κατέθεσε ότι δεν πίστευε ότι ήταν εύλογο για ένα μεγάλο δίκτυο να επιτρέψει σε μια πορνοστάρ να συμμετάσχει στην εκπομπή. Αλλά η Ντάνιελς τόνισε ότι ο Τραμπ της απάντησε ότι, Ιβάνκα, λέγοντάς της ότι οι άνθρωποι την υποτιμούσαν επίσης επειδή ήταν όμορφη.Η Στόρμι Ντάνιελς κατέθεσε ότι επισκέφθηκε το δωμάτιο του ξενοδοχείου του Τραμπ και στη συνέχεια πήγε στο μπάνιο για να τηλεφωνήσει στη φίλη της. Είπε ότι η κλήση πήγε κατευθείαν στον τηλεφωνητή.Ενώ βρισκόταν στο μπάνιο, έψαξε στην τσάντα του για τα είδη υγιεινής του: «Υπήρχε μια τσάντα πάνω στον πάγκο με προϊόντα και πράγματα μέσα» είπε η Daniels. «Κοίταξα και δεν είμαι περήφανη γι' αυτό» υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Αναρωτήθηκα τι να είχε μέσα;". Και συνέχισε: «Τα προϊόντα περιποίησης ήταν Old Spice και Pert Plus. Νόμιζα ότι αυτό ήταν διασκεδαστικό και περίεργο». Πρόσθεσε ότι υπήρχε επίσης ένα χρυσό σετ μανικιούρ.«Ο κ. Τραμπ είχε μπει στην κρεβατοκάμαρα και ήταν στο κρεβάτι» είπε, προσθέτοντας ότι φορούσε έναΗ Στόρμι Ντάνιελς λέει ότι «ένιωσε σαν το δωμάτιο να γυρίζει σε αργή κίνηση» όταν έφυγε από το μπάνιο.«Ένιωσα το αίμα να φεύγει από τα χέρια και τα πόδια μου σχεδόν όπως αν σηκώνεσαι πολύ γρήγορα» είπε. «Σκέφτηκα, "Θεέ μου, τι διάβασα λάθος για να φτάσω εδώ;"». «Στην αρχή απλά τρόμαξα. Δεν περίμενα να είναι κάποιος εκεί, ειδικά χωρίς πολλά ρούχα» ανέφερε για τον Τραμπ.Παράλληλα, είπε ότι ο Τραμπ δεν συμπεριφέρθηκε ιδιαίτερα απειλητικά, αλλά της απέκλεισε την πρόσβαση στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Στη συνέχεια τόνισε ότι «έχασε τις αισθήσεις της», αν και δεν πήρε αλκοόλ ή ναρκωτικά.Λίγο αργότερα, η εισαγγελέας Σούζαν Χόφινγκερ ρώτησε τη Στόρμι Ντάνιελς για το αν έκανε σεξ με τον Τραμπ, κάτι που ο ίδιος αρνείται. «Μήπως κάποια στιγμή καταλήξατε να κάνετε σεξ μαζί του;» ρώτησε η Χόφινγκερ.«Είχα βγάλει τα ρούχα και τα παπούτσια μου. Έβγαλα το σουτιέν μου. Ήμασταν σε ιεραποστολική στάση» είπε η Ντάνιελς. Στην ερώτηση αν θυμάται πώς βγήκαν τα ρούχα της, απάντησε αρνητικά. «Το επόμενο πράγμα που ξέρω είναι ότι ήμουν στο κρεβάτι» κατέθεσε.Η Ντάνιελς επιβεβαίωσε ότι δεν της ζήτησε επίσης να το κρατήσει εμπιστευτικό. «Είπα σε πολύ λίγους ανθρώπους ότι πράγματι κάναμε σεξ, επειδή ένιωθα ντροπή που δεν το σταμάτησα» ανέφερε χαρακτηριστικά.Η Στόρμι Ντάνιελς κατέθεσε ότι συνάντησε τον Τραμπ σε νυχτερινό κέντρο την επόμενη μέρα. Ο σωματοφύλακάς του Κιθ Σίλερ της τηλεφώνησε και τη ρώτησε αν θα συναντηθεί ξανά με τον Τραμπ και εκείνη συμφώνησε επειδή ήταν δημόσια. Ο Τραμπ βρισκόταν σε ένα τραπέζι με τον ποδοσφαιριστή Μπεν Ροθλισμπέργκερ όταν τους πλησίασε.«Με σύστησε ως τη μικρή του φίλη Stormy στον 'Big Ben'» είπε. Η Ντάνιελς επιβεβαίωσε ότι απευθύνθηκε στον ποδοσφαιριστή ως "Big Ben".Η Στόρμι Ντάνιελς λέει ότι τις εβδομάδες μετά τη συνάντησή τους άρχισε να μιλάει συχνά με τον Τραμπ, μερικές φορές μία φορά την εβδομάδα.«Τον έβαζα πάντα σε ανοιχτή ακρόαση» είπε σημειώνοντας ότι «δεκάδες άνθρωποι» την άκουγαν στο τηλέφωνο με τον Τραμπ. Πρόσθεσε ότι δεν του έλεγε πότε ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.Η Στόρμι Ντάνιελς συναντήθηκε με τον Τραμπ το 2007 στην παρουσίαση της βότκας του, όπως κατέθεσε η ίδια. Είπε ότι συμφώνησε να τον συναντήσει «για τους ίδιους λόγους».«Ήθελα να διατηρήσω αυτού του είδους τη σχέση επειδή η ευκαιρία να συμμετάσχω στο 'Apprentice' ήταν ακόμη στον αέρα. Θα ήταν κάτι σπουδαίο. Ήταν ένας δημόσιος χώρος» δήλωσε η ίδια.Η Ντάνιελς είπε ότι συνάντησε τον Τραμπ στο θάλαμο VIP του. «Έσκυψε και μου έδωσε ένα φιλί και έσφιξε το χέρι των φίλων μου» συμπλήρωσε.Επιπλέον όπως πρόσθεσε, στο πάρτι του 2007, ο Τραμπ τη ρώτησε αν είχε σχέδια εκείνο το βράδυ. Τόνισε ότι είπε ψέματα και του είπε ότι η φίλη της «πετούσε για ένα ταξίδι» εκείνο το βράδυ.Σύμφωνα με την ίδια, ο Τραμπ την κάλεσε να συναντηθεί μαζί του στον Πύργο Τραμπ. Ήταν στη Νέα Υόρκη για κάτι άλλο εκείνη την εποχή, όπως δήλωσε, οπότε δεν πέταξε στη Νέα Υόρκη μόνο και μόνο για να συναντήσει τον Τραμπ.Η Ντάνιελς υπογράμμισε ότι όταν έφτασε στον Πύργο Τραμπ, συναντήθηκε με τη Ρόνα Γκραφ και στη συνέχεια αυτή και η βοηθός της οδηγήθηκαν στο γραφείο του. Η, είπε. Ο Τραμπ της δήλωσε και πάλι: «Ακόμα δουλεύω πάνω στο θέμα του 'Apprentice'. Πήρα κάποιες αντιδράσεις- εγώ αντέδρασα».Παράλληλα, η ίδια θυμήθηκε τις φορές που συνάντησε τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του ότι τον είδε ξανά το καλοκαίρι του 2007 στο Λος Άντζελες.Είχε οργανωθεί «με τον ίδιο τρόπο που γινόταν πάντα. Τηλεφωνούσε από ένα νούμερο της Νέας Υόρκης ή από το νούμερο του Κιθ ή της Ρόνα (Γκραφ)» δήλωσε και πρόσθεσε ότι «είπε ότι τα είχε σχεδόν κανονίσει όλα για το σόου» - κάτι που έλεγε κάθε φορά που τηλεφωνούσε για να βρεθεί μαζί της.Η Στόρμι Ντάνιελς λέει ότι πήγε να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο μπανγκαλόου του στο ξενοδοχείο, ενώ ο φίλος της, ο οποίος ήταν και ο υπέυθυνος δημοσίων σχέσεών της της, περίμενε έξω. Όταν έφυγε, η Ντάνιελς λέει ότι ο Τραμπ της είπε ότι ήθελε «να ξαναβρεθούμε, μου λείπεις, τα συνηθισμένα».Όταν ρωτήθηκε ξανά αν ο Τραμπ της είπε να το κρατήσει εμπιστευτικό ή αν φαινόταν ότι ήθελε να κρύψει τη σχέση τους, η Ντάνιελς είπε:Ο Τραμπ την παρακολουθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά δεν κάνει καμία αντίδραση. Η Στόρμι Ντάνιελς δήλωσε ότιτον Ντόναλντ Τραμπ μετά από αυτή τη συνάντηση στο ξενοδοχείο Beverly Hills.Τελικά της τηλεφώνησε για να της πει ότι «παρακάμφθηκε» και δεν μπορούσε να την βάλει στο "The Apprentice". Σταμάτησε να δέχεται τα τηλεφωνήματά του μετά από αυτό, εκτός από μία φορά που της τηλεφώνησε για να της πει ότι δεν ήξερε ότι η Τζέννα Τζέημσον θα ήταν στο "The Apprentice".Η Ντάνιελς μίλησε και για τις παρασκηνιακές συζητήσεις που οδήγησαν στην πληρωμή του χρηματικού ποσού για την αποσιώπηση της ιστορίας αυτής.Είπε ότι σκεφτόταν να μιλήσει στο περιοδικόγια την υποτιθέμενημε τον Τραμπ επειδή είχε ακούσει ότι κάποιος άλλος σχεδίαζε να πουλήσει την ιστορία της.«Θα προτιμούσα να βγάλω τα χρήματα εγώ από το να βγάλει κάποιος τα χρήματα από εμένα» ανέφερε. Παράλληλα, όπως ισχυρίστηκε στο δικαστήριο υποτίθεται ότι θα της καταβάλλονταν 15.000 δολάρια.Αφού συνάντησε τον Τραμπ στο μπανγκαλόου ξενοδοχείου, δεν μίλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.Όπως είπε, η ζωή της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν «φοβερή». Παντρεύτηκε, απέκτησε ένα παιδί και μετακόμισε στο Τέξας. Κατέθεσε επίσης ότι είχε αρκετά ορόσημα στην καριέρα της, κάνοντας μικρές εμφανίσεις σε κωμωδίες του Χόλιγουντ και σκηνοθετώντας τη δική της δουλειά.Δεν είχε καμία αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με τον Τραμπ, είπε.Η Στόρμι Ντάνιελς υπογράμμισε ότι την πλησίασαν το 2015, σε ένα πάρκινγκ στο Λας Βέγκας, και την απείλησαν να παραμείνει σιωπηλή για τον Τραμπ.Η μικρή της κόρη ήταν μαζί της, λέει, αλλά δεν κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία γιατί φοβόταν.Είπε επίσης ότι δεν το είπε στον φίλο της εκείνη την εποχή επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.Η Ντάνιελς μίλησε παράλληλα για τη συμφωνία πουτον Οκτώβριο του 2016.Όπως είπε, κατάλαβε ότι ο Τραμπ και ο δικηγόρος του, προσπαθούσαν να εξαγοράσουν την ιστορία της σχετικά με την υποτιθέμενη σεξουαλική συνάντηση. Η μάνατζέρ της, Τζίνα Ροντρίγκεζ, την ειδοποίησε για το τι συνέβαινε, εξήγησε.Η Ντάνιελς υπογράμμισε ότι κατάλαβε ότι ο Κόεν εκπροσωπούσε τον Τραμπ και ότι ο Κόεν «ενδιαφερόταν να πληρώσει για την ιστορία μου».Λέει ότι μια συμφωνία θα ήταν για όλους επωφελής, επειδή δεν ήθελε να μάθει ο συνεργάτης της για την υποτιθέμενη συνάντηση με τον Τραμπ και θα πληρωνόταν. Πρόσθεσε ότι δεν προσπάθησε να διαπραγματευτεί την τιμή των 130.000 δολαρίων για την ιστορία της που τελικά πλήρωσε ο Κόεν - επειδή, όπως δήλωσε «δεν την ένοιαζαν» τα χρήματα κι ότι ήταν οικονομικά επιτυχημένη εκείνη την εποχή.