Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την κακοκαιρία στη νότια Βραζιλία - Έφτασαν τους 29 και άλλοι 60 αγνοούνται

⚠️ Socorro para Eldorado do Sul ⚠️



Moradores de Eldorado do Sul precisam de ajuda urgente! A água já alcançou o segundo piso das casas nos bairros Cidade Verde e Chácara.



A única assistência disponível é da Defesa Civil, que tem poucos barcos com motor para resgatar as pessoas… pic.twitter.com/HGdiJsdkan