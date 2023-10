Πόλεμος στο Ισραήλ: Τουλάχιστον 5 τραυματίες από ρουκέτα που έπληξε παραμεθόρια πόλη της Αιγύπτου

Once the direction from which the rocket launched against the Egyptian city of Taba is identified, all options are available, and Egypt has the right to respond at the appropriate time: Sovereign sources#Egypt #GAZA #Israel|#مصر #فلسطين #اسرائيل #طابا #سيناء #صاروخ #صاروخ_طابا pic.twitter.com/DP97Q26wyY