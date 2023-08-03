Τουρκία: Νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων ο Μετίν Γκιουράκ
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Τουρκία: Νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων ο Μετίν Γκιουράκ

Ο Μετίν Γκιουράκ αντικαθιστά τον Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος ορίστηκε υπουργός Άμυνας στη νέα κυβέρνηση του Ερντογάν

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Το τουρκικό Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο διόρισε τον Μετίν Γκιουράκ νέο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το γραφείο του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μετίν Γκιουράκ αντικαθιστά τον Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος ορίστηκε υπουργός Άμυνας στη νέα κυβέρνηση του Ερντογάν που προέκυψε από τις προεδρικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.





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