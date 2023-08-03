Τουρκία: Νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων ο Μετίν Γκιουράκ

Για μια εκρηκτική performance μαζί με άλλους κορυφαίους καλλιτέχνες της Electronic Dance Music, την πρώτη ημέρα του πολυαναμενόμενου Primer Music Festival 2023, στις 26 Αυγούστου, στην Πλατεία Νερού.
Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2023
Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. pic.twitter.com/Sy49ZHHeBl