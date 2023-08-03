Τουρκία: Νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων ο Μετίν Γκιουράκ

Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. pic.twitter.com/Sy49ZHHeBl