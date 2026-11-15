Πώς μια αναβάθμιση του συστήματος της FAA παρέλυσε τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ: Πότε αναμένεται αποκατάσταση των πτήσεων

Σε αντικατάσταση παλιών καλωδίων χαλκού με οπτικές ίνες εντοπίζεται η αιτία της πρωτοφανούς καθήλωσης πτήσεων – Πάνω από 12.000 ακυρώσεις την Παρασκευή και το Σάββατο – Η κυβέρνηση Τραμπ αποκλείει ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης και αναμένει πλήρη αποκατάσταση έως το βράδυ της Κυριακής









Οι εργασίες συντήρησης που προκάλεσαν την κατάρρευση Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο, ο Σον Ντάφι εξήγησε ότι η δυσλειτουργία ξεκίνησε όταν εξωτερικός συνεργάτης της FAA πραγματοποιούσε «εργασίες τακτικής συντήρησης» σε απομακρυσμένη εγκατάσταση της υπηρεσίας, προκειμένου να αντικαταστήσει τηλεπικοινωνιακές γραμμές χαλκού με καλώδια οπτικών ινών.



«Αυτό που προσπαθούμε να εξακριβώσουμε είναι αν υπήρξε ανικανότητα ή αν εγκαταστάθηκε ένας ελαττωματικός δρομολογητής», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, αφήνοντας ανοιχτά τα ενδεχόμενα ανθρώπινου λάθους και τεχνικής αστοχίας.







Ο Ντάφι επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ηλικίας πολλών δεκαετιών. «Δεν πρόκειται μόνο για παλιό εξοπλισμό. Έχουμε ένα εξαιρετικά παλιό τηλεπικοινωνιακό σύστημα», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνταν ακριβώς εξαιτίας της παλαιότητας των καλωδίων.



Πάνω από 12.000 ακυρώσεις σε δύο ημέρες Παρά την επαναλειτουργία του αμερικανικού εναέριου χώρου, οι επιπτώσεις της τετράωρης καθήλωσης συνέχισαν να επηρεάζουν χιλιάδες πτήσεις.







Η διακοπή αποτέλεσε τη μεγαλύτερης διάρκειας καθολική καθήλωση πτήσεων στις ΗΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να παραμείνουν στα αεροδρόμια, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.



Προβλήματα καταγράφηκαν σε μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ άλλων στη Βοστώνη, την Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι.



Κλείσιμο Η FAA αναμένει πλήρη αποκατάσταση την Κυριακή Ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και εκτίμησε ότι το χειρότερο μέρος της κρίσης έχει περάσει.



«Θα συνεχίσουμε να έχουμε καθυστερήσεις και ακυρώσεις σήμερα, αλλά αυτό θα μας επιτρέψει να πετύχουμε πλήρη αποκατάσταση αύριο», δήλωσε το Σάββατο.



Όπως εξήγησε, οι αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να επαναφέρουν πλήρως τα προγράμματα πτήσεών τους έως το τέλος της Κυριακής.



Ο Μπέντφορντ απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε κυβερνοεπίθεση ή σε περιστατικό σχετικό με την τεχνητή νοημοσύνη.



«Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη κακόβουλης ενέργειας και καμία ένδειξη ότι σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για πρόβλημα εξοπλισμού και προσπαθούμε να εξακριβώσουμε ποιο εξάρτημα ήταν ελαττωματικό», τόνισε.



Αντίστοιχη ήταν η τοποθέτηση του Ντάφι, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επίθεσης από ξένη χώρα.



Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του απαρχαιωμένου συστήματος τηλεπικοινωνιών της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) βρίσκονται πίσω από την πρωτοφανή καθήλωση των πτήσεων που παρέλυσε τις αερομεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Παρότι ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες, το χάος συνεχίστηκε και το Σάββατο, με χιλιάδες νέες ακυρώσεις, πολύωρες καθυστερήσεις και επιβάτες εγκλωβισμένους σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα εκδηλώθηκε κατά την αντικατάσταση παλαιών καλωδίων χαλκού με οπτικές ίνες, ενώ οι Αρχές διερευνούν εάν η βλάβη οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος ή σε ελαττωματικό εξοπλισμό.Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο, ο Σον Ντάφι εξήγησε ότι η δυσλειτουργία ξεκίνησε όταν εξωτερικός συνεργάτης της FAA πραγματοποιούσε «εργασίες τακτικής συντήρησης» σε απομακρυσμένη εγκατάσταση της υπηρεσίας, προκειμένου να αντικαταστήσει τηλεπικοινωνιακές γραμμές χαλκού με καλώδια οπτικών ινών.«Αυτό που προσπαθούμε να εξακριβώσουμε είναι αν υπήρξε ανικανότητα ή αν εγκαταστάθηκε ένας ελαττωματικός δρομολογητής», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, αφήνοντας ανοιχτά τα ενδεχόμενα ανθρώπινου λάθους και τεχνικής αστοχίας.Όπως διευκρίνισε, μόλις οι τεχνικοί κατάφεραν να απομονώσουν τις εργασίες που πραγματοποιούνταν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, τα συστήματα επανήλθαν σε λειτουργία και η FAA ήρε την εντολή καθήλωσης των αεροσκαφών.Ο Ντάφι επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ηλικίας πολλών δεκαετιών. «Δεν πρόκειται μόνο για παλιό εξοπλισμό. Έχουμε ένα εξαιρετικά παλιό τηλεπικοινωνιακό σύστημα», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνταν ακριβώς εξαιτίας της παλαιότητας των καλωδίων.Παρά την επαναλειτουργία του αμερικανικού εναέριου χώρου, οι επιπτώσεις της τετράωρης καθήλωσης συνέχισαν να επηρεάζουν χιλιάδες πτήσεις.Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 4.000 πτήσεις από, προς ή εντός της χώρας. Οι ακυρώσεις αυτές προστέθηκαν στις περισσότερες από 8.000 που είχαν καταγραφεί την Παρασκευή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερες από 12.000. Η διακοπή αποτέλεσε τη μεγαλύτερης διάρκειας καθολική καθήλωση πτήσεων στις ΗΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να παραμείνουν στα αεροδρόμια, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.Προβλήματα καταγράφηκαν σε μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ άλλων στη Βοστώνη, την Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι.Ο επικεφαλής της FAA,, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και εκτίμησε ότι το χειρότερο μέρος της κρίσης έχει περάσει.«Θα συνεχίσουμε να έχουμε καθυστερήσεις και ακυρώσεις σήμερα, αλλά αυτό θα μας επιτρέψει να πετύχουμε πλήρη αποκατάσταση αύριο», δήλωσε το Σάββατο.Όπως εξήγησε, οι αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να επαναφέρουν πλήρως τα προγράμματα πτήσεών τους έως το τέλος της Κυριακής.Ο Μπέντφορντ απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε κυβερνοεπίθεση ή σε περιστατικό σχετικό με την τεχνητή νοημοσύνη.«Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη κακόβουλης ενέργειας και καμία ένδειξη ότι σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για πρόβλημα εξοπλισμού και προσπαθούμε να εξακριβώσουμε ποιο εξάρτημα ήταν ελαττωματικό», τόνισε.Αντίστοιχη ήταν η τοποθέτηση του Ντάφι, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επίθεσης από ξένη χώρα.

Η εταιρεία που πραγματοποιούσε τις εργασίες Η L3Harris, η εταιρεία που είχε αναλάβει την αναβάθμιση του εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές Αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.



Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ήδη ολοκληρωθεί περισσότερο από το 70% της προγραμματισμένης μετάβασης από τις παλαιές χάλκινες τηλεπικοινωνιακές γραμμές σε σύστημα οπτικών ινών.



«Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα την καθήλωση των πτήσεων και τις αρνητικές επιπτώσεις στους ταξιδιώτες, τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.



Η L3Harris πρόσθεσε ότι συνδράμει την FAA στην έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στη διακοπή της αεροπορικής κυκλοφορίας.



Προειδοποιήσεις από American Airlines και Delta Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί χρόνο, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες από εκείνες που προβλέπονταν στο αρχικό πρόγραμμα.



Η American Airlines ανακοίνωσε ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων, αλλά οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις θα συνεχιστούν.



Αντίστοιχα, η Delta Air Lines κάλεσε τους επιβάτες να αναμένουν πρόσθετες αλλαγές στα δρομολόγια, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να επαναφέρει τα αεροσκάφη και τα πληρώματά της στις προγραμματισμένες θέσεις τους.



Προειδοποίηση εξέδωσε και η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA), επισημαίνοντας ότι, παρά την επανέναρξη των πτήσεων στις ΗΠΑ, ενδέχεται να συνεχιστούν οι επιπτώσεις στις διεθνείς αερομεταφορές.



Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που μετέδωσε το Reuters αργότερα το Σάββατο, οι ακυρώσεις είχαν ξεπεράσει τις 6.400 για τη συγκεκριμένη ημέρα, έπειτα από περίπου 9.200 την Παρασκευή, ενώ είχαν ήδη ακυρωθεί 875 πτήσεις της Κυριακής.



Ακυρώσεις ακόμη και σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και στον αμερικανικό αθλητισμό, καθώς ομάδες που επρόκειτο να ταξιδέψουν για αγώνες του Σαββατοκύριακου βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα μετακίνησης.



Στο κολεγιακό αμερικανικό ποδόσφαιρο, η Southeastern Conference ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση του Μισισίπι με την Οκλαχόμα μεταφέρθηκε για την Κυριακή, ημέρα που παραδοσιακά είναι αφιερωμένη στους αγώνες του NFL.



Παράλληλα, αναβλήθηκε αγώνας μπάσκετ μεταξύ του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο Γκρίνσμπορο και του Πανεπιστημίου Κορνέλ, ενώ προβλήματα στις μετακινήσεις καταγράφηκαν και στο NBA και στο NHL.

Πολιτική αντιπαράθεση και αίτημα παραίτησης του Ντάφι

Η πρωτοφανής κρίση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, να ζητά το Σάββατο την παραίτηση του υπουργού Μεταφορών.



Η Δημοκρατική κυβερνήτης κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να ξεκινήσει πλήρη έρευνα για τις αιτίες της διακοπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.



Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση για τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τον Ντάφι να υποστηρίζει ότι απαιτούνται 50 δισ. δολάρια για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Reuters



Πρόκειται μόλις για την τρίτη καθολική καθήλωση πτήσεων που αποφασίζει η FAA στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 21ο αιώνα. Η πρώτη σημειώθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2023, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, εξαιτίας βλάβης στο σύστημα ενημέρωσης των πιλότων.



Η νέα κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα των αμερικανικών αεροπορικών υποδομών, καθώς μια αστοχία κατά τη διάρκεια συνηθισμένων εργασιών αναβάθμισης ήταν αρκετή για να προκαλέσει διαταραχές σε 17 από τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.