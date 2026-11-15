Απρόοπτο με το μικρόφωνο κατά τη συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού υπουργού Μεταφορών: «Σήμερα δεν μας θέλει»
Απρόοπτο με το μικρόφωνο κατά τη συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού υπουργού Μεταφορών: «Σήμερα δεν μας θέλει»
Οι τεχνικοί διόρθωσαν το πρόβλημα υπό το ελαφρώς σαστισμένο βλέμμα του Σον Ντάφι που είναι αντιμέτωπος με μια κρίση στις αερομεταφορές
Έτοιμος να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου για την τεχνική βλάβη που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι αντιμετώπισε πρόβλημα με το μικρόφωνο.
Ο Ντάφι ανέβηκε στο βήμα το Σάββατο σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όταν ακούστηκε ένας ενοχλητικός θόρυβος.
«Ειλικρινά ντροπιαστικό», σχολίασε ένας δημοσιογράφος του CNN.
Παίρνοντας το μικρόφωνο, ο υπουργός μίλησε στη συνέχεια: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά».
«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει...» ξεστόμισε, εμφανώς ενοχλημένος από τα τρία λεπτά ζωντανής τεχνικής δυσκολίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι προκάλεσε τις περισσότερες από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων σε περίπου 24 ώρες.
Ο Ντάφι ανέβηκε στο βήμα το Σάββατο σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όταν ακούστηκε ένας ενοχλητικός θόρυβος.
Οι τεχνικοί έσπευσαν στη συνέχεια να διορθώσουν το πρόβλημα με τον ήχο, υπό το ελαφρώς σαστισμένο βλέμμα του υπουργού Μεταφορών, αντιμέτωπος με μια κρίση στις αερομεταφορές που αποδίδεται στις απαρχαιωμένες υποδομές.
"This is definitely an FAA problem," Sec. Duffy joked after the microphone system at the Transportation Department failed at the start of the press conference, forcing him to pause it. The presser has now resumed. https://t.co/rA6LdF8YSU— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) November 14, 2026
«Ειλικρινά ντροπιαστικό», σχολίασε ένας δημοσιογράφος του CNN.
Παίρνοντας το μικρόφωνο, ο υπουργός μίλησε στη συνέχεια: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά».
«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει...» ξεστόμισε, εμφανώς ενοχλημένος από τα τρία λεπτά ζωντανής τεχνικής δυσκολίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι προκάλεσε τις περισσότερες από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων σε περίπου 24 ώρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα