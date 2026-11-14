Κυβερνοεπίθεση-«μαμούθ» στη Γαλλία: Στόχος χάκερς έγινε η βάση δεδομένων των ταχυδρομείων, υπέκλεψαν τα προσωπικά στοιχεία 22 εκατ. πολιτών

Η επίθεση σημειώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, ωστόσο η έκταση της παραβίασης επιβεβαιώθηκε τώρα, προκαλώντας ερωτήματα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων - Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα





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Πώς έγινε η κυβερνοεπίθεση στη Maileva Η Maileva είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα των γαλλικών ταχυδρομείων, μέσω της οποίας επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται την επαγγελματική τους αλληλογραφία χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν οι ίδιες τη φυσική αποστολή των εγγράφων.







Η εταιρεία εξυπηρετεί κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, αναλαμβάνοντας την αποστολή εγγράφων όπως εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, συστημένες επιστολές, τιμολόγια και προσκλήσεις για γενικές συνελεύσεις.



Σύμφωνα με τα γαλλικά ταχυδρομεία, η κυβερνοεπίθεση είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθούν τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας 22 εκατομμυρίων ανθρώπων που ήταν παραλήπτες αλληλογραφίας από επιχειρήσεις-πελάτες της Maileva.



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Από την ενημέρωση της εταιρείας δεν προκύπτει ότι εκτέθηκαν κωδικοί πρόσβασης, τραπεζικά δεδομένα ή το περιεχόμενο της αλληλογραφίας.



Περισσότεροι από 70.000 χρήστες και 180 εκατ. έγγραφα τον χρόνο Η Maileva αποτελεί θυγατρική της Docaposte, η οποία με τη σειρά της ανήκει στον όμιλο La Poste.



Η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 70.000 χρήστες, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια του 2024 διακίνησε περίπου 180 εκατομμύρια έγγραφα.



Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις υποκλοπής προσωπικών δεδομένων στη Γαλλία αποκαλύφθηκε μετά την επιβεβαίωση των γαλλικών ταχυδρομείων, ότι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία 22 εκατομμυρίων ανθρώπων, μέσω κυβερνοεπίθεσης στη θυγατρική τους εταιρεία Maileva.Σύμφωνα με το france24 , η επίθεση σημειώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, ωστόσο η έκταση της παραβίασης έγινε γνωστή τώρα, προκαλώντας ερωτήματα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την επαγγελματική αλληλογραφία.Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δεδομένα που εκτέθηκαν περιλαμβάνουν ονόματα, επώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις εκατομμυρίων παραληπτών επιστολών και εγγράφων. Η υπόθεση έχει ήδη καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα.Την κυβερνοεπίθεση επιβεβαίωσε ο όμιλος La Poste στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μετά τη δημοσίευση σχετικών πληροφοριών από τον εξειδικευμένο ιστότοπο cyberattaque.org, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις δεδομένων στη Γαλλία».Η Maileva είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα των γαλλικών ταχυδρομείων, μέσω της οποίας επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται την επαγγελματική τους αλληλογραφία χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν οι ίδιες τη φυσική αποστολή των εγγράφων.Η υπηρεσία επιτρέπει τη μετατροπή εγγράφων σε ψηφιακά αρχεία και την αποστολή επιστολών, τιμολογίων ή συστημένων εγγράφων απευθείας από ηλεκτρονικό υπολογιστή.Η εταιρεία εξυπηρετεί κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, αναλαμβάνοντας την αποστολή εγγράφων όπως εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, συστημένες επιστολές, τιμολόγια και προσκλήσεις για γενικές συνελεύσεις.Σύμφωνα με τα γαλλικά ταχυδρομεία, η κυβερνοεπίθεση είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθούν τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας 22 εκατομμυρίων ανθρώπων που ήταν παραλήπτες αλληλογραφίας από επιχειρήσεις-πελάτες της Maileva.«Η επίθεση οδήγησε στην έκθεση προσωπικών δεδομένων, συγκεκριμένα ονομάτων, επωνύμων και ταχυδρομικών διευθύνσεων 22 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν παραλήπτες για λογαριασμό των εταιρειών-πελατών της Maileva», ανέφερε ο όμιλος La Poste σε ανακοίνωσή του προς το AFP.Από την ενημέρωση της εταιρείας δεν προκύπτει ότι εκτέθηκαν κωδικοί πρόσβασης, τραπεζικά δεδομένα ή το περιεχόμενο της αλληλογραφίας.Η Maileva αποτελεί θυγατρική της Docaposte, η οποία με τη σειρά της ανήκει στον όμιλο La Poste.Η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 70.000 χρήστες, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια του 2024 διακίνησε περίπου 180 εκατομμύρια έγγραφα.

Το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της εξηγεί και τον υψηλό αριθμό των προσώπων των οποίων τα δεδομένα βρέθηκαν εκτεθειμένα μετά την κυβερνοεπίθεση.



Τα 22 εκατομμύρια πρόσωπα δεν ήταν απαραίτητα εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας, αλλά παραλήπτες εγγράφων και επιστολών που αποστέλλονταν μέσω αυτής από επιχειρήσεις και οργανισμούς.



Ο όμιλος La Poste ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Maileva έχει ενημερώσει όλες τις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.



«Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ενημερώθηκαν από τη Maileva για το περιστατικό», ανέφερε η εταιρεία.



Ενημερώθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων – Σε εξέλιξη δικαστική έρευνα Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, η Maileva ενημέρωσε τη γαλλική Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL), την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.



Παράλληλα, η εταιρεία υπέβαλε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει δικαστική έρευνα.



«Η Maileva ενημέρωσε την Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών και υπέβαλε καταγγελία. Βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα», επιβεβαίωσε ο όμιλος La Poste.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την παραβίαση των συστημάτων ή το ενδεχόμενο τα υποκλαπέντα δεδομένα να έχουν διατεθεί προς πώληση.



Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δράστες απαίτησαν λύτρα ή αν η επίθεση συνδέεται με κάποια ήδη γνωστή ομάδα κυβερνοεγκληματιών.



Νέα κυβερνοεπίθεση μετά την υπόθεση της Crédit Mutuel Arkéa Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν πολλαπλασιαστεί οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον γαλλικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.



Τον περασμένο χρόνο, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ο όμιλος La Poste είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση, την ευθύνη για την οποία είχαν αναλάβει χάκερ που υποστηρίζουν τη Ρωσία.



Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο γαλλικός τραπεζικός όμιλος Crédit Mutuel Arkéa ανακοίνωσε ότι έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης, με αποτέλεσμα την υποκλοπή περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ μέσω παράνομων συναλλαγών.



Η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν εταιρικό λογαριασμό και όχι λογαριασμούς πελατών, ενώ μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί.



Αντίστοιχα, στις αρχές του 2024, η γαλλική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης France Travail είχε δεχθεί μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση, η οποία δημιούργησε κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων που αφορούσαν περίπου 43 εκατομμύρια ανθρώπους.



Η νέα υπόθεση της Maileva αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργούνται όταν επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί αναθέτουν τη διαχείριση μεγάλου όγκου προσωπικών πληροφοριών σε κοινές ψηφιακές πλατφόρμες. Ακόμη και όταν η παραβίαση περιορίζεται σε ονοματεπώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις, τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένες απόπειρες εξαπάτησης.



Σύμφωνα με το cyberattaque.org, η ενημέρωση των ίδιων των πολιτών εξαρτάται από τις επιχειρήσεις-πελάτες της Maileva και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για καθεμία από τη φύση της παραβίασης