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Επιβατικό και αεροσκάφος cargo συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι
Επιβατικό και αεροσκάφος cargo συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι
Τα αεροσκάφη τροχοδρομούσαν όταν το ένα χτύπησε με το φτερό το ρύγχος του άλλου - Δεν υπάρχουν τραυματίες, μικρές υλικές ζημιές
Ένα αεροσκάφος cargo και ένα επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (ξημερώματα της Κυριακής στην Ελλάδα) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.
Ένα Boeing 767 της UPS και ένα Boeing 737 της Copa Airlines συγκρούστηκαν ενώ τροχοδρομούσαν με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα ένα να υποστεί μικρές υλικές ζημιές στο ρύγχος.
«Περίπου στις 21:15 ένα αεροσκάφος που έφτανε και ένα αεροσκάφος που αναχωρούσε ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους στη διασταύρωση δύο διαδρόμων τροχοδρόμησης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι πτήσεις κατευθύνονται προς άλλους διαδρόμους τροχοδρόμησης, οπότε δεν υπάρχει καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του αεροδρομίου στο CBS News Miami.
Η πτήση 358 της UPS είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Μαϊάμι με προορισμό τη Μπογκοτά της Κολομβίας, ενώ η πτήση 427 της Copa Airlines έφτανε από την Πόλη του Παναμά, όπου και εδρεύει η αεροπορική εταιρεία.
Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ το αεροδρόμιο του Μαϊάμι συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, μετά την πανεθνική αναστολή πτήσεων που εξέδωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Ένα Boeing 767 της UPS και ένα Boeing 737 της Copa Airlines συγκρούστηκαν ενώ τροχοδρομούσαν με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα ένα να υποστεί μικρές υλικές ζημιές στο ρύγχος.
«Περίπου στις 21:15 ένα αεροσκάφος που έφτανε και ένα αεροσκάφος που αναχωρούσε ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους στη διασταύρωση δύο διαδρόμων τροχοδρόμησης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι πτήσεις κατευθύνονται προς άλλους διαδρόμους τροχοδρόμησης, οπότε δεν υπάρχει καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του αεροδρομίου στο CBS News Miami.
@AZ_Intel_ Mom was on the Copa flight. https://t.co/ImigZHvs5Z— Nelly Nel (@N3lly_Nel) November 15, 2026
Δύο άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου αλλά δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο.
BREAKING: A UPS Boeing 767 collided with a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport. https://t.co/Dli2WlDnFJ— Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2026
Η πτήση 358 της UPS είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Μαϊάμι με προορισμό τη Μπογκοτά της Κολομβίας, ενώ η πτήση 427 της Copa Airlines έφτανε από την Πόλη του Παναμά, όπου και εδρεύει η αεροπορική εταιρεία.
Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ το αεροδρόμιο του Μαϊάμι συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, μετά την πανεθνική αναστολή πτήσεων που εξέδωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
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