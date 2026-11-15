Επιβατικό και αεροσκάφος cargo συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι
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Επιβατικό και αεροσκάφος cargo συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι

Τα αεροσκάφη τροχοδρομούσαν όταν το ένα χτύπησε με το φτερό το ρύγχος του άλλου - Δεν υπάρχουν τραυματίες, μικρές υλικές ζημιές

Επιβατικό και αεροσκάφος cargo συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι
Ένα αεροσκάφος cargo και ένα επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκαν το βράδυ του  Σαββάτου (ξημερώματα της Κυριακής στην Ελλάδα) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Ένα Boeing 767 της UPS και ένα Boeing 737 της Copa Airlines συγκρούστηκαν ενώ τροχοδρομούσαν με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα ένα να υποστεί μικρές υλικές ζημιές στο ρύγχος.

«Περίπου στις 21:15 ένα αεροσκάφος που έφτανε και ένα αεροσκάφος που αναχωρούσε ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους στη διασταύρωση δύο διαδρόμων τροχοδρόμησης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι πτήσεις κατευθύνονται προς άλλους διαδρόμους τροχοδρόμησης, οπότε δεν υπάρχει καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του αεροδρομίου στο CBS News Miami.


Δύο άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου αλλά δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο.

Η πτήση 358 της UPS είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Μαϊάμι με προορισμό τη Μπογκοτά της Κολομβίας, ενώ η πτήση 427 της Copa Airlines έφτανε από την Πόλη του Παναμά, όπου και εδρεύει η αεροπορική εταιρεία.

Κλείσιμο
Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ το αεροδρόμιο του Μαϊάμι συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, μετά την πανεθνική αναστολή πτήσεων που εξέδωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

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