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Διαδήλωση στην OpenAI για την υπογραφή συνθήκης με την Κίνα για την τεχνητή νοημοσύνη
Διαδήλωση στην OpenAI για την υπογραφή συνθήκης με την Κίνα για την τεχνητή νοημοσύνη
Οι διαδηλωτές ανησυχούν ότι εταιρείες θα αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη «τόσο ευφυή που θα μπορούσε να σκοτώσει τον καθένα»
Περίπου 150 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο Σαν Φρανσίσκο, έξω από τα κεντρικά γραφεία της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, ζητώντας τη σύναψη συνθήκης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου που θα ανακόψει την κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενόψει της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη.
Ο διοργανωτής της διαμαρτυρίας Μικαέλ Τραζί, ιδρυτής του κινήματος «Stop The AI Race» («Σταματήστε την κούρσα της ΤΝ»), εξέφρασε στους συγκεντρωμένους τον φόβο ότι αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες θα αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη «τόσο ευφυή που θα μπορούσε να σκοτώσει τον καθένα από εσάς και εμένα» στο εγγύς μέλλον.
Οι διαδηλωτές ζητούν από τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίοι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, να διαπραγματευτούν μια συνθήκη που θα απαγορεύει την ανάπτυξη «υπερνοημοσύνης» - δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης που θα υπερβαίνει τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου.
«Πατήστε φρένο, επιβραδύνετε τον ρυθμό, δεν θέλουμε κούρσα για την ΤΝ», «Δεν θέλουμε πόλεμο των ρομπότ», φώναζαν οι διαδηλωτές, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Ορισμένα πλακάτ έγραφαν συνθήματα όπως «Σε έναν αγώνα δρόμου προς τον γκρεμό, κανείς δεν κερδίζει» και «η ΤΝ είναι όπλο μαζικής καταστροφής!».
Το κίνημα «Stop The AI Race» είχε προαναγγείλει συγκεντρώσεις σε περίπου 20 πόλεις του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, το Μόντρεαλ και το Βερολίνο.
Ο διοργανωτής της διαμαρτυρίας Μικαέλ Τραζί, ιδρυτής του κινήματος «Stop The AI Race» («Σταματήστε την κούρσα της ΤΝ»), εξέφρασε στους συγκεντρωμένους τον φόβο ότι αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες θα αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη «τόσο ευφυή που θα μπορούσε να σκοτώσει τον καθένα από εσάς και εμένα» στο εγγύς μέλλον.
Οι διαδηλωτές ζητούν από τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίοι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, να διαπραγματευτούν μια συνθήκη που θα απαγορεύει την ανάπτυξη «υπερνοημοσύνης» - δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης που θα υπερβαίνει τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου.
«Πατήστε φρένο, επιβραδύνετε τον ρυθμό, δεν θέλουμε κούρσα για την ΤΝ», «Δεν θέλουμε πόλεμο των ρομπότ», φώναζαν οι διαδηλωτές, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Ορισμένα πλακάτ έγραφαν συνθήματα όπως «Σε έναν αγώνα δρόμου προς τον γκρεμό, κανείς δεν κερδίζει» και «η ΤΝ είναι όπλο μαζικής καταστροφής!».
Το κίνημα «Stop The AI Race» είχε προαναγγείλει συγκεντρώσεις σε περίπου 20 πόλεις του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, το Μόντρεαλ και το Βερολίνο.
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