Διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά των data center για την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Διαδήλωση Τεχνητή Νοημοσύνη Εδιμβούργο data center

Διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά των data center για την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε φωτογραφίες

Το πλήθος ανησυχούν για τον θόρυβο, τους αποκλεισμούς δρόμων και τα προβλήματα πρόσβασης κατά την κατασκευή

Διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά των data center για την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε φωτογραφίες
Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο σε διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά της κατασκευής μεγάλης κλίμακας data center για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Διαδηλωτές με πλακάτ -μερικοί ντυμένοι με κοστούμια- συγκεντρώθηκαν στο Royal Mile πριν ξεκινήσουν την πορεία τους προς το Κοινοβούλιο της Σκωτίας.

Ακούγονταν συνθήματα όπως «Τα data center τεχνητής νοημοσύνης απειλούν την ανθρωπότητα». Πολλοί ανησυχούν για τον θόρυβο, τους αποκλεισμούς δρόμων και τα προβλήματα πρόσβασης κατά τη φάση της κατασκευής.

Δείτε φωτογραφίες:

Διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά των data center για την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε φωτογραφίες
Διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά των data center για την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε φωτογραφίες
Διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά των data center για την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε φωτογραφίες


Η διαδήλωση, αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε εν μέσω συζητήσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των data center και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει σύντομα νέες κατευθυντήριες γραμμές χωροταξίας για τα data center ενώ καταρτίζει στρατηγική για τη μεγιστοποίηση του «δημόσιου οφέλους». Ο υπουργός Καινοτομίας, Άλιν Σμιθ, δήλωσε μάλιστα ότι τα κέντρα δεδομένων είναι... «τα αποθέματα ουίσκι του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Προς το παρόν, το μεγαλύτερο data center στη Σκωτία θεωρείται ότι είναι η εγκατάσταση της DataVita της τάξης των 12 MW. Ωστόσο, εάν προχωρήσει το έργο που έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί στο Τσάπελσκροςs, θα είναι της τάξης των 1.000 MW, γεγονός που θα το καταστήσει ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.


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Φωτογραφίες: Reuters

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