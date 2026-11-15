Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά των data center για την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε φωτογραφίες
Διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά των data center για την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε φωτογραφίες
Το πλήθος ανησυχούν για τον θόρυβο, τους αποκλεισμούς δρόμων και τα προβλήματα πρόσβασης κατά την κατασκευή
Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο σε διαδήλωση στο Εδιμβούργο κατά της κατασκευής μεγάλης κλίμακας data center για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Διαδηλωτές με πλακάτ -μερικοί ντυμένοι με κοστούμια- συγκεντρώθηκαν στο Royal Mile πριν ξεκινήσουν την πορεία τους προς το Κοινοβούλιο της Σκωτίας.
Ακούγονταν συνθήματα όπως «Τα data center τεχνητής νοημοσύνης απειλούν την ανθρωπότητα». Πολλοί ανησυχούν για τον θόρυβο, τους αποκλεισμούς δρόμων και τα προβλήματα πρόσβασης κατά τη φάση της κατασκευής.
Δείτε φωτογραφίες:
Η διαδήλωση, αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε εν μέσω συζητήσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των data center και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει σύντομα νέες κατευθυντήριες γραμμές χωροταξίας για τα data center ενώ καταρτίζει στρατηγική για τη μεγιστοποίηση του «δημόσιου οφέλους». Ο υπουργός Καινοτομίας, Άλιν Σμιθ, δήλωσε μάλιστα ότι τα κέντρα δεδομένων είναι... «τα αποθέματα ουίσκι του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».
Προς το παρόν, το μεγαλύτερο data center στη Σκωτία θεωρείται ότι είναι η εγκατάσταση της DataVita της τάξης των 12 MW. Ωστόσο, εάν προχωρήσει το έργο που έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί στο Τσάπελσκροςs, θα είναι της τάξης των 1.000 MW, γεγονός που θα το καταστήσει ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.
Φωτογραφίες: Reuters
Διαδηλωτές με πλακάτ -μερικοί ντυμένοι με κοστούμια- συγκεντρώθηκαν στο Royal Mile πριν ξεκινήσουν την πορεία τους προς το Κοινοβούλιο της Σκωτίας.
Ακούγονταν συνθήματα όπως «Τα data center τεχνητής νοημοσύνης απειλούν την ανθρωπότητα». Πολλοί ανησυχούν για τον θόρυβο, τους αποκλεισμούς δρόμων και τα προβλήματα πρόσβασης κατά τη φάση της κατασκευής.
Δείτε φωτογραφίες:
Η διαδήλωση, αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε εν μέσω συζητήσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των data center και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει σύντομα νέες κατευθυντήριες γραμμές χωροταξίας για τα data center ενώ καταρτίζει στρατηγική για τη μεγιστοποίηση του «δημόσιου οφέλους». Ο υπουργός Καινοτομίας, Άλιν Σμιθ, δήλωσε μάλιστα ότι τα κέντρα δεδομένων είναι... «τα αποθέματα ουίσκι του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».
Προς το παρόν, το μεγαλύτερο data center στη Σκωτία θεωρείται ότι είναι η εγκατάσταση της DataVita της τάξης των 12 MW. Ωστόσο, εάν προχωρήσει το έργο που έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί στο Τσάπελσκροςs, θα είναι της τάξης των 1.000 MW, γεγονός που θα το καταστήσει ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.
Φωτογραφίες: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα