Η ανάρτηση του πατέρα του Ντόρσεϊ για τον Κόντσαρ: «Υπάρχουν πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν»
Η ανάρτηση του πατέρα του Ντόρσεϊ για τον Κόντσαρ: «Υπάρχουν πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν»
Ο Τζέριντ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στην υπόθεση του Τζον Κόντσαρ, ο οποίος σκέφτεται να λύσει πρόωρα τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό
Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η φημολογία γύρω από το ενδεχόμενο αποχώρησης του Τζον Κόντσαρ από τον Ολυμπιακό, παρότι η παρουσία του στην ομάδα είναι ακόμη πολύ πρόσφατη.
Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους φίλους των «ερυθρόλευκων», με τις αντιδράσεις να μεταφέρονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν δημόσια ήταν και ο Τζέριντ Ντόρσεϊ, πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο ίδιος, που συχνά εκφράζει τις απόψεις του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, απάντησε σε σχόλιο φίλου του Ολυμπιακού, αφήνοντας να εννοηθεί πως η εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την υπόθεση ενδέχεται να μην αποτυπώνει όλες τις πτυχές της.
Μάλιστα, έδωσε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ορισμένες καταστάσεις, επισημαίνοντας πως δεν είναι απαραίτητο όσα κυκλοφορούν να αποτελούν ολόκληρη την αλήθεια. Παράλληλα, προέτρεψε τον συνομιλητή του να διαμορφώνει προσωπική άποψη και να μην υιοθετεί άκριτα όσα διαβάζει.
Ο πατέρας του γκαρντ του Ολυμπιακού έγραψε: «Πάντα το θέμα είναι ο έλεγχος της αφήγησης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Η αλήθεια πάντα θα περνάει πάνω από το κεφάλι ενός φανατικού. Σκέψου με το δικό σου μυαλό!!!»
Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους φίλους των «ερυθρόλευκων», με τις αντιδράσεις να μεταφέρονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν δημόσια ήταν και ο Τζέριντ Ντόρσεϊ, πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο ίδιος, που συχνά εκφράζει τις απόψεις του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, απάντησε σε σχόλιο φίλου του Ολυμπιακού, αφήνοντας να εννοηθεί πως η εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την υπόθεση ενδέχεται να μην αποτυπώνει όλες τις πτυχές της.
@antonisk1982 It’s always about, control the Narrative. There’s a lot of things that people don’t know. The truth will always go over a Fanatic’s head. Think for yourself!!!— Jerrid Dorsey (@bballbreeder) November 14, 2026
Μάλιστα, έδωσε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ορισμένες καταστάσεις, επισημαίνοντας πως δεν είναι απαραίτητο όσα κυκλοφορούν να αποτελούν ολόκληρη την αλήθεια. Παράλληλα, προέτρεψε τον συνομιλητή του να διαμορφώνει προσωπική άποψη και να μην υιοθετεί άκριτα όσα διαβάζει.
Ο πατέρας του γκαρντ του Ολυμπιακού έγραψε: «Πάντα το θέμα είναι ο έλεγχος της αφήγησης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Η αλήθεια πάντα θα περνάει πάνω από το κεφάλι ενός φανατικού. Σκέψου με το δικό σου μυαλό!!!»
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