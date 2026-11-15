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Συνελήφθησαν δύο οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που έκαναν κόντρες με 160 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που έκαναν κόντρες με 160 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90
Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα στην οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, όπου το όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ./ώρα
Στη σύλληψη δύο οδηγών, ηλικίας 33 και 23 ετών, που πραγματοποιούσαν κόντρες στην οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (15/11) αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της οδού, όπου τα αυτοκίνητά τους καταγράφηκαν από τα ραντάρ της Τροχαίας να κινούνται με ταχύτητες 161 χλμ./ώρα και 160 χλμ./ώρα, αντίστοιχα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 90 χλμ./ώρα.
Παράλληλα, οι οδηγοί πραγματοποιούσαν διαδοχικούς επικίνδυνους ελιγμούς, συναγωνιζόμενοι μεταξύ τους στην ταχύτητα και θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τα δύο οχήματα και προχώρησαν στη σύλληψη των οδηγών.
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της οδού, όπου τα αυτοκίνητά τους καταγράφηκαν από τα ραντάρ της Τροχαίας να κινούνται με ταχύτητες 161 χλμ./ώρα και 160 χλμ./ώρα, αντίστοιχα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 90 χλμ./ώρα.
Παράλληλα, οι οδηγοί πραγματοποιούσαν διαδοχικούς επικίνδυνους ελιγμούς, συναγωνιζόμενοι μεταξύ τους στην ταχύτητα και θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τα δύο οχήματα και προχώρησαν στη σύλληψη των οδηγών.
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