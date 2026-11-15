Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη που επιχείρησε να παρασύρει ιερόδουλες με το αυτοκίνητό του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ιερόδουλες

Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη που επιχείρησε να παρασύρει ιερόδουλες με το αυτοκίνητό του

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Γιαννιτσών, έπειτα από καβγά της 26χρονης φίλης του με άλλες γυναίκες

Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη που επιχείρησε να παρασύρει ιερόδουλες με το αυτοκίνητό του
Ένας 44χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του ιερόδουλες, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν με τη φίλη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/11), στην οδό Γιαννιτσών, όταν η 26χρονη φίλη του άνδρα ήρθε σε αντιπαράθεση με άλλες γυναίκες.

Στη συνέχεια, ο 44χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το όχημά του, επιχειρώντας να τις παρασύρει και να τις τραυματίσει.

Αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου προχώρησαν στη σύλληψή του για το περιστατικό.

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