Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι: «Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, δεν μπορούσαν να βγουν, ήταν μες στη φωτιά», φωτογραφίες από το σημείο

«Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, δεν μπορούσαν να βγουν, ήταν μες στη φωτιά»

«Δεν ήταν μεγάλη φωτιά, είδαμε καπνούς, κλαίγανε οι πυροσβέστες», λέει κάτοικος της περιοχής

«Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους», λέει ο Τουρνάς

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για το τραγικό συμβάν. Σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, επισήμανε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. […]«Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη.», σημείωσε.Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ξέσπασε η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο περιγράφει κάτοικος της περιοχής.«Κατά τις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω, είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες, μετά είδαμε δυνάμεις της αστυνομίας να έρχονται, ασθενοφόρα, προφανώς κάποιοι πυροσβέστες... κάτι έγινε μέσα, δεν γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Ευχόμαστε να είναι καλά τα παιδιά. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, εργαστήριο, και έκανε αλουμίνια, πόρτες», τόνισε.«Ήρθαν οι δυνάμεις, ήταν αγχωμένοι, κλαίγανε οι πυροσβέστες», πρόσθεσε, ενώ δεν γνωρίζει αν έπεσε κάτι πάνω στους πυροσβέστες γιατί δεν τους άφησαν να πλησιάσουν.«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,. «Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια».«Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε επίσης ο υπουργός.«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».