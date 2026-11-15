Τραμπ κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας: Απάλλαξε από τη θανατική ποινή ανθρώπους χειρότερους και από τον Χάνιμπαλ Λέκτερ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Γκάβιν Νιούσομ Θανατική ποινή

Τραμπ κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας: Απάλλαξε από τη θανατική ποινή ανθρώπους χειρότερους και από τον Χάνιμπαλ Λέκτερ

Αφορμή ήταν η απόφαση του Γκάβιν Νιούσομ να μετατρέψει η θανατική ποινή 548 καταδίκων στην Πολιτεία του σε ισόβια δεσμά

Τραμπ κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας: Απάλλαξε από τη θανατική ποινή ανθρώπους χειρότερους και από τον Χάνιμπαλ Λέκτερ
Ευθεία επίθεση κατά του απερχόμενου κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την απόφαση του Νιούσομ να μετατρέψει τη θανατική ποινή 548 καταδίκων στην Πολιτεία του σε ισόβια δεσμά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει ότι κάποιοι από τους (πρώην) θανατοποινίτες είναι τόσο επικίνδυνοι ώστε κάνουν τον κινηματογραφικό Χάνιμπαλ Λέκτερ να μοιάζει «καλό παιδί».

Δεν παραλείπει να αλλάξει και το όνομα του Νιούσομ σε Newscum, από το «scum» («απόβρασμα»).

Γράφει ο Τραμπ: «Μερικοί από τους ανθρώπους τους οποίους ο Gavin Newscum απάλλαξε από τη θανατική ποινή, μετά από πολλά χρόνια που πέρασαν μέσα από το σύστημα «Δικαιοσύνης» της Καλιφόρνιας, κάνουν τον Χάνιμπαλ Λέκτερ, από τη «Σιωπή των Αμνών», να μοιάζει με καλό παιδί!».

«Ασυμβίβαστη με τις αξίες μας»

«Προβαίνω σε αυτή την ενέργεια επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά επιβεβλημένη εκτέλεση είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους», έγραφε ο Νιούσομ σε επιστολή προς τους Καλιφορνέζους, εξηγώντας την απόφασή του.

Προσθέτει ακόμη: «Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να εκτελούμε ανθρώπους στο ατελές νομικό μας σύστημα και να παραμένουμε πιστοί στις βασικές μας αξίες, με πρώτη μεταξύ αυτών τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο Νιούσομ μπορεί να μετατρέψει σε ισόβια περίπου το 40% των θανατικών ποινών απλά με μια υπογραφή, αλλά για τις υπόλοιπες θα απαιτηθεί η έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκειμένου να οριστικοποιηθούν.

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