Ιστορική επιτυχία της SpaceX, το Mechazilla «έπιασε» για πρώτη φορά το Starship κατά την επιστροφή του από το Διάστημα: Δείτε βίντεο

Οι γιγαντιαίοι μηχανικοί βραχίονες του πύργου εκτόξευσης συνέλαβαν το διαστημόπλοιο μετά από 22 ώρες πτήσης και 14 περιφορές γύρω από τη Γη – Η αποτυχημένη επιστροφή του προωθητικού πυραύλου Super Heavy και η σημασία του επιτεύγματος για τις αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη





«Το Mechazilla πιάνει το Starship! Συγχαρητήρια σε ολόκληρη την ομάδα της SpaceX γι' αυτό το απίστευτο επίτευγμα!», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο X, δημοσιεύοντας βίντεο από τη στιγμή της επιτυχημένης επιστροφής.





Η εντυπωσιακή στιγμή της προσγείωσης Το Starship εκτοξεύθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από τη βάση Starbase της SpaceX, στο νότιο Τέξας, πραγματοποιώντας τη 15η δοκιμαστική πτήση του προγράμματος.



Μετά την αποκόλλησή του από τον προωθητικό πύραυλο Super Heavy, το διαστημόπλοιο συνέχισε την πορεία του προς το Διάστημα, τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη και πραγματοποίησε συνολικά 14 περιφορές. Κατά τη διάρκεια της αποστολής απελευθέρωσε 26 δορυφόρους Starlink νέας γενιάς, ολοκληρώνοντας έναν από τους βασικούς στόχους της δοκιμής.







Στο τελικό στάδιο της καθόδου, το διαστημόπλοιο εμφανίστηκε μέσα από τα σύννεφα και πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό ελιγμό, στρεφόμενο σε κατακόρυφη θέση με τη βοήθεια των κινητήρων του.



Στη συνέχεια επιβράδυνε και ευθυγραμμίστηκε με τον πύργο εκτόξευσης, όπου οι δύο τεράστιοι μηχανικοί βραχίονες, γνωστοί ως «chopsticks», το συγκράτησαν στον αέρα, χωρίς να χρειαστεί να προσγειωθεί στο έδαφος.

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Ήταν η πρώτη φορά που η SpaceX κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτόν τον ελιγμό με το ίδιο το διαστημόπλοιο Starship, έχοντας προηγουμένως πετύχει αντίστοιχες συλλήψεις του προωθητικού πυραύλου Super Heavy.



Η αποτυχία του Super Heavy και η έκρηξη στον Κόλπο του Μεξικού Παρά την επιτυχημένη επιστροφή του Starship, η δοκιμαστική πτήση δεν εξελίχθηκε απολύτως σύμφωνα με τον σχεδιασμό.



Μια ιστορική επιτυχία στον τομέα των διαστημικών πτήσεων σημείωσε η SpaceX του Έλον Μασκ, καθώς κατάφερε για πρώτη φορά να συλλάβει με τους γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης το διαστημόπλοιο Starship, κατά την επιστροφή του από το Διάστημα. Το εντυπωσιακό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας, περίπου 22 ώρες μετά την εκτόξευση του πυραύλου. Το Starship επέστρεψε με ελεγχόμενη κάθοδο στη Γη και σταθεροποιήθηκε ανάμεσα στους δύο τεράστιους βραχίονες του συστήματος Mechazilla, σε μια επιχείρηση που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη πλήρως επαναχρησιμοποιούμενων διαστημικών οχημάτων.«Το Mechazilla πιάνει το Starship! Συγχαρητήρια σε ολόκληρη την ομάδα της SpaceX γι' αυτό το απίστευτο επίτευγμα!», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο X, δημοσιεύοντας βίντεο από τη στιγμή της επιτυχημένης επιστροφής.Το Starship εκτοξεύθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από τη βάση Starbase της SpaceX, στο νότιο Τέξας, πραγματοποιώντας τη 15η δοκιμαστική πτήση του προγράμματος.Μετά την αποκόλλησή του από τον προωθητικό πύραυλο Super Heavy, το διαστημόπλοιο συνέχισε την πορεία του προς το Διάστημα, τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη και πραγματοποίησε συνολικά 14 περιφορές. Κατά τη διάρκεια της αποστολής απελευθέρωσε 26 δορυφόρους Starlink νέας γενιάς, ολοκληρώνοντας έναν από τους βασικούς στόχους της δοκιμής.Περίπου 22,5 ώρες μετά την εκτόξευση, το Starship επέστρεψε στην ατμόσφαιρα, υποβάλλοντας τη θερμική ασπίδα του στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την επανείσοδο.Στο τελικό στάδιο της καθόδου, το διαστημόπλοιο εμφανίστηκε μέσα από τα σύννεφα και πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό ελιγμό, στρεφόμενο σε κατακόρυφη θέση με τη βοήθεια των κινητήρων του.Στη συνέχεια επιβράδυνε και ευθυγραμμίστηκε με τον πύργο εκτόξευσης, όπου οι δύο τεράστιοι μηχανικοί βραχίονες, γνωστοί ως «chopsticks», το συγκράτησαν στον αέρα, χωρίς να χρειαστεί να προσγειωθεί στο έδαφος.Ήταν η πρώτη φορά που η SpaceX κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτόν τον ελιγμό με το ίδιο το διαστημόπλοιο Starship, έχοντας προηγουμένως πετύχει αντίστοιχες συλλήψεις του προωθητικού πυραύλου Super Heavy.Παρά την επιτυχημένη επιστροφή του Starship, η δοκιμαστική πτήση δεν εξελίχθηκε απολύτως σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Η SpaceX είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά διπλή σύλληψη, τόσο του προωθητικού πυραύλου Super Heavy όσο και του Starship, χρησιμοποιώντας τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου.



Ωστόσο, κατά την επιστροφή του πρώτου σταδίου παρουσιάστηκε πρόβλημα στη λειτουργία των κινητήρων, οι οποίοι σταμάτησαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Το σύστημα καθοδήγησης διαπίστωσε ότι ο πύραυλος δεν βρισκόταν στην κατάλληλη θέση για ασφαλή επιστροφή στον πύργο και ενεργοποίησε αυτόματα διαδικασία ακύρωσης της προσγείωσης.



Ο Super Heavy κατευθύνθηκε προς τον Κόλπο του Μεξικού, όπου τελικά καταστράφηκε έπειτα από ενεργοποίηση του συστήματος τερματισμού πτήσης.



Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της δυσλειτουργίας, επισημαίνοντας ότι η επιτυχής επιστροφή του Starship αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα, παρά την απώλεια του προωθητικού πυραύλου.



Γιατί το επίτευγμα θεωρείται ιστορικό Η επιτυχία του Mechazilla αποτελεί καθοριστικό βήμα στο σχέδιο της SpaceX για τη δημιουργία ενός διαστημικού συστήματος που θα μπορεί να χρησιμοποιείται επανειλημμένα, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέου οχήματος για κάθε αποστολή.



Σε αντίθεση με τους συμβατικούς πυραύλους, των οποίων σημαντικά τμήματα καταστρέφονται ή χάνονται μετά την εκτόξευση, η SpaceX επιδιώκει τόσο ο Super Heavy όσο και το Starship να επιστρέφουν στη βάση τους και να προετοιμάζονται για νέες πτήσεις.



Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος των διαστημικών αποστολών και να επιτρέψει συχνότερες εκτοξεύσεις.



Η NASA παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του προγράμματος, καθώς το Starship έχει επιλεγεί για τη μεταφορά αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.



Ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, Τζάρεντ Άιζακμαν, χαρακτήρισε την επιτυχημένη επιστροφή του διαστημοπλοίου σχεδόν μαγική, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη.



Ο Έλον Μασκ, από την πλευρά του, επισκέφθηκε τον πύργο μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, επιθεώρησε από κοντά το Starship και δημοσίευσε εικόνες του διαστημοπλοίου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την κατάστασή του.



Παρότι η SpaceX δεν έχει ακόμη πετύχει την πλήρη επαναχρησιμοποίηση και των δύο σταδίων σε μία αποστολή, η πρώτη επιτυχημένη σύλληψη του Starship μετά την επιστροφή του από τροχιά αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τα σχέδια μεταφοράς ανθρώπων και φορτίων στη Σελήνη και, μακροπρόθεσμα, στον Άρη.