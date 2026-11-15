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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με drones αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με drones αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν με drones στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε απάντηση σε «εχθρικές» αμερικανικές ενέργειες.
«Το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας στη βάση ελικοπτέρων αλ Ρίφα στο Μπαχρέιν στοχοθετήθηκε με έξι drones που ανήκουν στην Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης», ανέφερε το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν σε ανάρτησή του στο Telegram.
Λίγο νωρίτερα οι αρχές του Μπαχρέιν εξέδωσαν στο Χ δύο ξεχωριστές προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες απειλές, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο.
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της απειλής.
Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο ημέρες αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό αυτόν, λέγοντας ότι αναχαίτισε δύο ιρανικά drones τα οποία δεν προκάλεσαν ζημιές.
Στο Μπαχρέιν σταθμεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.
«Το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας στη βάση ελικοπτέρων αλ Ρίφα στο Μπαχρέιν στοχοθετήθηκε με έξι drones που ανήκουν στην Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης», ανέφερε το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν σε ανάρτησή του στο Telegram.
BREAKING: Iran launches cruise missiles and drones toward the Sitra Oil Port in Bahrain, with 3 explosions heard minutes ago, per initial reports.— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) November 15, 2026
At least one likely impact at the port, one local source says.
Λίγο νωρίτερα οι αρχές του Μπαχρέιν εξέδωσαν στο Χ δύο ξεχωριστές προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες απειλές, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο.
*Now: Sirens in Bahrain as Iran launches drone attack:*— (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) November 15, 2026
Reports from Bahrain say Iran has launched an attack on the country, with several drones reportedly sent toward U.S. assets.
Sirens are now sounding across Bahrain as the attack unfolds. pic.twitter.com/dGRWdvV6aA
Unconfirmed footage suggesting air defense activity in Bahrain. pic.twitter.com/eAHrWThdnz— Hexagone Intel (@osinthexagone) November 15, 2026
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της απειλής.
Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο ημέρες αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό αυτόν, λέγοντας ότι αναχαίτισε δύο ιρανικά drones τα οποία δεν προκάλεσαν ζημιές.
Στο Μπαχρέιν σταθμεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.
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