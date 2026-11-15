Άλλα τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκαν στις φλόγες, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Δεξαμενόπλοιο Στενά του Ορμούζ

Άλλα τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκαν στις φλόγες, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Eπιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά μέσω απαγορευμένης διαδρομής, υποστηρίζει η Τεχεράνη

Άλλα τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκαν στις φλόγες, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
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Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέφεραν το Σάββατο πως τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ένα τάνκερ προσέκρουσε σε νάρκη στο ανατολικό τμήμα των στενών το πρωί του Σαββάτου, ενώ ακολούθησαν άλλα δύο το βράδυ.

«Δύο δεξαμενόπλοια που παραβίασαν τους κανονισμούς, επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω απαγορευμένης διαδρομής, όταν προσέκρουσαν σε νάρκες, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες», σύμφωνα με την ενημέρωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης σχετικά με τα βραδινά περιστατικά.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές από ανεξάρτητες πηγές.

Το Ιράν επιδιώκει να εδραιώσει τον έλεγχό του στην στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκτοτε, η Τεχεράνη βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Φωτογραφία αρχείου
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